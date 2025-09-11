Podozrivá zásielka bola adresovaná Glückovi: Poslanec tvrdí, že o balíku nič nevie. Prípad je už v rukách vyšetrovateľov

Foto: TASR - Jakub Kotian

Nina Malovcová
TASR
Vo veci sa začalo trestné stíhanie pre šírenie poplašnej správy.

Polícia začala v prípade podozrivej zásielky zaistenej v budove Národnej rady (NR) SR trestné stíhanie vo veci prečinu šírenia poplašnej správy. Pre TASR to potvrdil bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek.

„V priestoroch NR SR došlo k zaisteniu podozrivej poštovej zásielky s neznámym obsahom. Následnou analýzou obsahu zásielky privolanými príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) bolo zistené, že nejde o pre človeka nebezpečnú látku,“ priblížil.

Zásielka bola adresovaná poslancovi

Vo veci sa preto začalo trestné stíhanie pre šírenie poplašnej správy. „Bližšie informácie vzhľadom na počiatočné štádium konania nemôžeme poskytnúť,“ dodal hovorca.

V parlamente vo štvrtok zasahovali pre podozrivú zásielku hasiči. Adresovaná bola poslancovi NR SR Richardovi Glückovi (Smer-SD). Ten informoval, že odosielateľa nepozná. Bližšie informácie nepovedal. Očakáva, že ho vo veci ešte vypočujú.

