Mrazivé nové informácie o ruských dronoch v Poľsku: Prišli priamo z Bieloruska, celá akcia trvala 7 hodín

Ilustračná foto: Defensie Nederland, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons/TASR/AP

Roland Brožkovič
TASR
Značná časť dronov vôbec nešla cez Ukrajinu, ale prišli priamo z Bieloruska.

Holandské vzdušné sily pomohli Poľsku pri zostreľovaní ruských dronov, ktoré pri nočnom útoku na Ukrajinu narušili jeho vzdušný priestor, oznámil v stredu holandský premiér Dick Schoof. Tento incident je podľa neho ďalším dôkazom toho, že ruská „agresívna vojna“ predstavuje hrozbu pre bezpečnosť Európy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Drony narušili poľské nebo podľa Varšavy najmenej 19-krát – prvý raz v utorok o približne 23.30 h SELČ, posledné narušenie bolo zaznamenané v stredu o 06.30 h SELČ. Poľské a spojenecké lietadlá zostrelili tri až štyri bezpilotné lietadlá. „Prvýkrát v tejto vojne neprišli z Ukrajiny v dôsledku chýb alebo menších ruských provokácií. Po prvýkrát prišla značná časť dronov priamo z Bieloruska,“ povedal poľský premiér Donald Tusk.

Pomoc z viacerých krajín

„Je dobré, že holandské stíhačky F35 mohli poskytnúť podporu. Holandsko stojí bok po boku s naším spojencom z NATO, Poľskom,“ napísal na sieti X Schoof, ktorý vyjadril Tuskovi podporu a hovoril aj s generálnym tajomník NATO Markom Ruttem. Holandské ministerstvo obrany začiatkom tohto roka oznámilo, že od 1. septembra na tri mesiace vysiela do Poľska stíhačky F-35, ktoré budú pomáhať chrániť východné krídlo Aliancie.

Okrem Holanďanov sa do nočnej operácie vyvolanej narušením vzdušného priestoru Poľska dronmi zapojili aj talianske lietadlá včasnej výstrahy (AWACS) a tankovacie lietadlo, uviedli pre agentúru Reuters nemenované zdroje.

Ruské bezpilotné lietadlá a rakety podľa agentúry AFP od začiatku vojny na Ukrajine viackrát narušili vzdušný priestor krajín NATO, konkrétne Litvy, Lotyšska, Rumunska a Poľska. Posledná menovaná krajina má na svojom území viac ako milión ukrajinských utečencov a je kľúčová pre tranzit západnej humanitárnej a vojenskej pomoci pre Kyjev.

