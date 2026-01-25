Počas víkendu zomreli na svahoch traja ľudia: Ak sa chystáte lyžovať, buďte opatrní

Ilustračná foto: Pexels

Petra Sušaninová
TASR
Došlo k niekoľkým nehodám.

Najmenej traja ľudia prišli o život pri nehodách, ku ktorým došlo cez víkend v lyžiarskych oblastiach v Rakúsku a vo Švajčiarsku. Oznámila to v nedeľu polícia v oboch krajinách, informuje TASR podľa agentúry DPA.

V lyžiarskom areáli Schmittenhöhe v Zell am See na západe Rakúska zomrel 49-ročný Rakúšan po zrážke s ďalším lyžiarom, uviedla polícia v spolkovej krajine Salzbursko. Druhý účastník nehody, 14-ročný tínedžer z Írska, ktorý z miesta odišiel spolu so ženou, sa deň po incidente prihlásil na polícii.

Vo švajčiarskom kantóne Obwalden sa v oblasti Melchsee-Frutt zrazili snowboardista a lyžiar. Jeden z nich podľa polície utrpel smrteľné zranenia. Bližšie informácie neboli zatiaľ k dispozícii.

Muž skolaboval počas pretekov

Pri hromadných lyžiarskych pretekoch s takmer 2 000 účastníkmi v dedine Mürren v kantóne Bern v strednom Švajčiarsku asi 100 metrov pred cieľom skolaboval a zomrel 69-ročný muž. Preteky zrušili, pričom v tom čase už odštartovala asi polovica účastníkov.

Okrem toho došlo k početným menej závažným nehodám. Medzi zranenými bola 28-ročná žena z Nemecka, ktorá sa v lyžiarskom stredisku Grubigstein v Tirolsku zrazila so snowboardistom z Rumunska. Obaja podľa polície nakrátko stratili vedomie.

