Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura

Foto: Profimedia

Petra Sušaninová
Kam sa vybrať za lacnou, no kvalitnou lyžovačkou?

Keď sa povie Bulharsko, väčšina ľudí si spomenie na leto a na kúpanie v mori. Avšak krajina jednoznačne má čo ponúknuť aj v zime. Ak ste napríklad ešte nepočuli o lyžiarskom stredisku Borovets, mali by ste to čím skôr napraviť.

58 kilometrov zjazdoviek

Ako píše web Sky Scanner, lyžiarske stredisko Borovets v Bulharsku je tou najlepšou voľbou pre každého, kto hľadá dobrú ponuku za pomerne výhodnú cenu. Patrí vraj medzi tie najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe, hoci v súčasnosti lyžovanie vo všeobecnosti nie je lacnou záležitosťou. Zároveň patrí medzi najväčšie a je aj tým najstarším strediskom v Bulharsku. Vzniklo už pred 130 rokmi, no aj v súčasnosti sa môže chváliť tým, že drží krok s dobou.

Nachádza sa v nadmorskej výške približne 1 400 metrov v pohorí Rila, no najvyššie položená zjazdovka je vo výške 2 600 metrov. Stredisko pozostáva z troch samostatných zón (Sitnyakovo, Yastrebetz a Markudjik) a núka možnosť športovať na celkovo 58 kilometroch zjazdoviek, informuje web Ski Resort.

Foto: Marketingrilaborovets, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Podľa Snow Magazine každá zo zmieňovaných troch oblastí núka návštevníkom niečo z iného súdka. Napríklad Sitnyakovo je vhodnejšie pre začiatočníkov a je nutné sa zmieriť s tým, že sa tu o svah zrejme budete deliť s väčším množstvom ľudí. Yastrebetz je v porovnaní so Sitnyakovom o niečo pokojnejšia časť. Reštaurácie sú však od nej vzdialené o niečo viac.

Koľko dáte za ubytovanie?

Časť hory sa nachádza nad hranicou lesa a nájdete na nej široké zjazdovky vhodné pre začiatočníkov, ale aj pre stredne pokročilých či pokročilých lyžiarov. Pre začiatočníkov sú k dispozícii aj lyžiarske kurzy, ktoré sú údajne na výbornej úrovni. Snehovou pokrývkou je stredisko prikryté v priemere od decembra do apríla, niekedy však až do mája. V prípade potreby sa však svah zasnežuje aj umelým snehom, píše portál We Ski.

Samozrejme, nechýbajú ani lyžiarske vleky. Na svoje si prídu nielen milovníci bežného lyžovania, ale aj toho nočného či skákania na lyžiach. Podľa webu Bulgaria Ski nechýba pestrá ponuka ubytovacích možností, od tých v nižšej cenovej kategórii, až po tie luxusné pre náročnejších návštevníkov. Podľa webu Budget Your Trip vás tu noc v hoteli vyjde v priemere od menej ako 54 po približne 100 eur. Ak by ste sa tu chceli ubytovať na 3 noci, bude vás to stáť v priemere 162 eur.

Foto: Ondřej Žváček, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

