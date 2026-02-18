Počas rokovania vládla veľmi napätá atmosféra: Ukrajinci nikdy nebudú súhlasiť s jednou podmienkou

V Ženeve sa v utorok skončil prvý z dvoch dní trojstranných rokovaní predstaviteľov Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov. Pokračovať by mali podľa plánov v stredu. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na zdroj blízky ruskej delegácii, podľa ktorého počas rozhovorov vládla veľmi napätá atmosféra, píše TASR.
„Na dnes je to všetko,“ povedal nemenovaný zdroj. Ruská agentúra TASS napísala, že rozhovory za zatvorený dverami sa skončili po šiestich hodinách a zúčastnené strany rokovali v bilaterálnom aj trojstrannom formáte. Ruskú delegáciu v Ženeve vedie Vladimir Medinskij, poradca prezidenta Vladimira Putina, a má približne 20 členov vrátane šéfa vojenskej spravodajskej služby GRU Igora Kosťukova a vyslanca Kirilla Dmitrieva.
Kto zastupuje jednotlivé krajiny
Na čele ukrajinského tímu stojí Rustem Umerov, jeho súčasťou je aj vedúci prezidentskej kancelárie Kyrylo Budanov a prvý námestník ministra zahraničných vecí Serhij Kyslycia. Spojené štáty na rokovaniach zastupujú vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner, ako aj tajomník ministerstva obrany pre pozemné sily Daniel Driscoll a veliteľ amerických síl v Európe generál Alexus Grynkewich.
Referendum o dohode by podľa Zelenského rozhodlo o jej osude
Ukrajinci by podľa prezidenta Volodymyra Zelenského v referende odmietli mierovú dohodu, podľa ktorej by sa museli jednostranne stiahnuť z regiónu Donbas a odovzdať ho Rusku. Myslí si však, že ak by dohoda zahŕňala zmrazenie súčasnej frontovej línie, tak by to akceptovali. Zelenskyj to povedal v utorok v telefonickom rozhovore pre portál Axios, píše TASR.
Otázka územia je kľúčovým sporným bodom v rokovaniach medzi Ukrajinou a Ruskom, ktoré sprostredkovávajú Spojené štáty. Moskva si predovšetkým nárokuje celý Donbas, aj keď v súčasnosti okupuje približne 90 percent jeho územia. Kyjev túto požiadavku dôrazne odmieta. Rusko tvrdí, že ak mierové rokovania zlyhajú, získa zvyšok regiónu silou.
Plány USA na demilitarizovanú zónu
Zelenskyj podľa svojich slov ukrajinským vyjednávačom nariadil, aby na rozhovoroch s Rusmi a Američanmi v Ženeve navrhli stretnutie na úrovni prezidentov. Schôdzka s Vladimirom Putinom je podľa neho najlepším spôsobom, ako dosiahnuť prelom v otázke územia.
USA chcú, aby sa ukrajinské sily stiahli z tej časti Donbasu, ktorú majú stále pod kontrolou, a umožnili tým vytvorenie demilitarizovanej „voľnej ekonomickej zóny“ medzi ukrajinskými a ruskými jednotkami na východe Ukrajiny. Washington ale nezaujal stanovisko k tomu, kto by mal nad touto oblasťou zvrchovanosť.
Prezident Zelenskyj v rozhovore povedal, že Ukrajina a Spojené štáty sa dohodli, že o akejkoľvek dohode musia obyvatelia jeho krajiny hlasovať. Je presvedčený, že ak by rátala s jednostranným stiahnutím ukrajinskej armády z Donbasu, tak by ju odmietli. Takouto dohodu by Kyjev podľa Axiosu obetoval svoju suverenitu a občianstvo ľudí, ktorí tam žijú.
„Ľudia by toto nikdy neodpustili. Nikdy. Neodpustia… mne, neodpustia Spojeným štátom,“ uviedol ukrajinský prezident s tým, že jeho krajania nechápu, prečo by sa mali vzdať ďalšieho územia, keď ide o súčasť ich vlasti. Inak sa však podľa neho pozerajú na možnosť zastavenia bojov pozdĺž súčasnej frontovej línie v Donbase, ktorý tvorí Luhanská a Donecká oblasť, a tiež v Chersonskej a Záporožskej oblasti.
„Domnievam sa, že ak do dokumentu napíšeme…, že zostaneme tam, kadiaľ prechádza kontaktná línia, tak ľudia to podporia v referende. To je môj názor,“ povedal. Zelenskyj zároveň vyhlásil, že je nespravodlivé, aby americký prezident Donald Trump naďalej verejne vyzýval Ukrajinu, a nie Rusko, aby urobila ústupky v záujme dosiahnutia mieru.
Prezident USA sa v tomto duchu vyjadril v posledných dňoch najmenej dvakrát, jeho vyjednávači však takýto tlak podľa Zelenského nevyvíjajú. „Dúfam, že ide len o jeho taktiku a nie o konečné rozhodnutie,“ uviedol a zároveň dodal, že k nastoleniu trvalého mieru na Ukrajine nevedie „darovanie víťazstva“ Putinovi.
Nahlásiť chybu v článku