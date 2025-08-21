Po zombie králikoch ľudí vystrašili zmutované jelene: Po celom tele im rastú desivé výrastky. Je ich čoraz viac

Ilustračné foto: Freepik

Klaudia Oselská
Vyzerajú ako z apokalyptického sci-fi filmu.

Po zombie králikoch s bradavicami prichádzajú ďalšie znepokojivé správy, tentoraz o jeleňoch. Výrastkami, ktoré dokážu dosiahnuť veľkosť futbalovej lopty, majú posiate celé telo.

Internet zaplavili fotografie jeleňov v USA, ktoré majú po celom tele desivé výrastky, podobne ako mali králiky, o čom sme vás už informovali. Tieto výrastky, ktoré na prvý pohľad pôsobia ako zo sci-fi filmu, sa odborne nazývajú „kožný fibróm“, bežne nazývaný aj ako bradavice, pričom ich spôsobujú vírusové ochorenia z rodiny papilomavírusov, píše Mail Online.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa End Time Headlines (@endtimeheadline)

Vírus sa šíri rýchlo

Hoci výrastky môžu narásť až do veľkosti futbalovej lopty a pôsobia skutočne desivo, odborníci uisťujú, že vírus nie je prenosný na ľudí.

Znepokojujúce však je tempo a rozsah šírenia. Za posledné dva mesiace boli prípady nakazených zvierat zaznamenané naprieč americkými štátmi ako New York, Pensylvánia a Wisconsin. Vírus sa prenáša najmä prostredníctvom komárov a kliešťov, ktoré prenášajú krv nakazených zvierat na zdravé zvieratá v okolí.

„Papilómy sa najčastejšie vyskytujú koncom leta a na jeseň, pravdepodobne kvôli zvýšenej aktivite hryzavého hmyzu počas tohtoročného obdobia,“ uviedlo Washingtonské ministerstvo pre ryby a divokú zver.

Tieto výrastky sú pre zvieratá zvyčajne neškodné, ak však zasiahnu oči alebo ústa, môžu spôsobiť problémy, pretože zviera nedokáže jesť a zároveň nevidí. Stav je smrteľný len zriedkavo. Imunitný systém zvierat dokáže s vírusom bojovať, bradavice sa postupne zmenšujú a po niekoľkých mesiacoch dokážu zmiznúť samy.

Vedci dodali, že ochorenia papilomavírusmi nie sú ničím novým, sú tu s nami už po stáročia, hoci klimatické zmeny v posledných rokoch napomáhajú ich rýchlejšiemu šíreniu.

