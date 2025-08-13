Ľudí šokoval pohľad na „zombie“ králiky: Z tváre im rastú čierne chápadlá a rohy, vyvolali paniku

Foto: Reddit.com (RecommendationPast54), upravené redakciou

Michaela Olexová
V zahraničných médiách sa začali objavovať fotografie z Fort Collins v americkom Colorade. Na snímkach z posledných týždňov sú zachytené veľmi zvláštne vyzerajúce divé králiky – v anglickom jazyku ako „cottontail rabbit“, druh pôvodom z amerického kontinentu.

Ako informoval portál Coloradoan, tieto králiky nevyzerajú ako typické roztomilé zvieratká, ale skôr ako stvorenia zo zombie hororu.

Z ich hláv vyrastajú čierne, rohovité výrastky, ktoré ľudia na internete prirovnávajú k chápadlám. Desivý vzhľad vyvolal vlnu paniky a obáv o zdravie ľudí aj domácich zvierat. Niektorí ho okamžite spojili so známymi franšízami ako Stranger Things či The Last of Us a zvieratám dali prezývku Frankenstein.

Vírusom sa človek nenakazí

Podľa brožúry Správy parkov a divokej zveri v Colorade ide o zvieratá nakazené králičím papilomavírusom.

Nie je prenosný na ľudí ani na iné živočíchy. Infikovať však môže aj iné králiky, vrátane tých domácich, ktoré sú chované vo vonkajších priestoroch. Ochorenie má u nich zvyčajne ťažší priebeh než u divých jedincov. V takých prípadoch by sa o liečbu mal postarať veterinár.

Ilustračná foto: Reddit.com (RecommendationPast54)

Kara Van Hooseová, hovorkyňa Správy parkov a divokej zveri, zdôrazňuje, že vírus vo väčšine prípadov nemá zásadný vplyv na samotnú nakazenú zver. Nebezpečný je vtedy, ak výrastky zasahujú oči alebo ústa králika a prekážajú mu pri videní, jedení či pití.

Zaujímavosťou je, že o existencii papilomavírusov, medzi ktoré patrí aj ten ľudský, sme sa dozvedeli práve vďaka tomuto zvieraťu. Ako informuje Týždeň, bol objavený v roku 1933 u králikov Shope (odtiaľ pochádza aj anglický názov „Shope Papilloma Virus“ – SPV). Okrem ľudského a králičieho poznáme aj čeľaď vírusov, do ktorej patria papilomavírusy hovädzieho dobytka, koní, ošípaných, psov a iných divožijúcich cicavcov.

O ľudskom papilomavíruse sme vám priniesli aj rozhovor s odborníkom a nájdete ho na tomto odkaze.

Ilustračná foto: deltapapillomavirus, Simon Tonge, CC0, via Wikimedia Commons

„Králiky sa zvyčajne nakazia v teplejších letných mesiacoch. Vírus prenáša hmyz, ako sú blchy a kliešte, pri uštipnutí,“ uvádza Van Hooseová.

Prvými príznakmi po nakazení sú červené, opuchnuté škvrny na koži, ktoré časom mutujú na bradavičnaté hmoty. Neskôr sa z nich vyvinú čierne výrastky pripomínajúce chápadlá či rohy, ktoré môžu pokryť celú oblasť tváre. V chladnejších mesiacoch však zvyčajne samy odumrú a králiky sa zotavia bez trvalých následkov.

Napriek tomu odborníci varujú, že podobne ako pri akomkoľvek divom zvierati, aj v prípade nakazených králikov platí: nedotýkať sa ich, nechytať ich a nekŕmiť ich.




