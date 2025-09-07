Po školákoch aj poslanci: Politikom sa končia prázdniny, čaká ich vyše 150 bodov. Na stole majú aj vetované covidové amnestie

Foto: TASR - Pavel Neubauer

Nina Malovcová
TASR
Čakajú ich aj dva vetované zákony.

Poslanci Národnej rady (NR) SR sa v utorok (9. 9.) popoludní zídu na prvej riadnej schôdzi po letnej prestávke. Na programe tejto 39. parlamentnej schôdze majú výše 150 bodov. Rokovať by mali napríklad o balíku školských zákonov či o novele rokovacieho poriadku parlamentu.

Čakajú ich aj dva vetované zákony. Súčasťou programu je tiež definitívne hlasovanie o vládnej novele ústavy, naplánované je na 25. septembra o 17.00 hodine. Do ústavy sa majú podľa novely zakotviť dve pohlavia – muž a žena. Pribudnúť má tiež zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu.

Ústavné zmeny a kultúrno-etické otázky

Ústavný zákon má upraviť i adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Úpravou sa má zároveň dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Do návrhu sa v júni podarilo svoje priority presadiť aj opozičným KDH a KÚ. Poslancov na tejto schôdzi čakajú aj dva vetované zákony, ktoré do NR SR vrátil prezident Peter Pellegrini.

Foto: SITA – Milan Illík

Ide o zákon o tzv. covidových amnestiách. Hlava štátu pri ňom namietala časť o tom, že by mali byť odškodnení všetci, ktorí počas pandémie dostali pokuty za porušenie akýchkoľvek pandemických opatrení. Na opätovné prerokovanie Pellegrini vrátil i zákon o podpore prioritných okresov.

Balík školských zákonov

Na schôdzi budú poslanci riešiť viaceré vládne legislatívne návrhy. Čaká ich balík zákonov z dielne ministerstva školstva. Tie majú priniesť viaceré zmeny, navrhuje sa napríklad rozšírenie dôvodov na zníženie normatívneho príspevku školám. Zaviesť by sa malo aj povinné predprimárne vzdelávanie pre všetky štvorročné deti od septembra 2027 a o rok na to aj pre trojročné. Rezort chce tiež presadiť možnosť slovného hodnotenia učiteľmi aj žiakov šiesteho až deviateho ročníka.

Na tejto schôdzi by sa malo definitívne rozhodnúť o novele zákona o verejných vodovodoch z dielne envirorezortu. Má sa ňou okrem iného zaviesť pre štát predkupné právo na obchodné podiely či akcie vlastníkov verejných vodovodov alebo kanalizácií. V druhom čítaní je tiež vládna novela zákona o energetike.

Úpravy v rokovacom poriadku a zdravotníctve

Prináša právnu úpravu účastníkov trhu s elektrinou, rozšírenie niektorých povinností prevádzkovateľov distribučných sústav, ale aj úpravu zdieľania elektriny odberateľmi. Na programe schôdze sú aj viaceré koaličné poslanecké návrhy. Plénum sa má zaoberať okrem iného novelou rokovacieho poriadku NR SR, ktorú podali zástupcovia koaličných strán.

Tá má priniesť viaceré zmeny ako rušenie povinnosti čítať pozmeňujúci návrh či úpravy rečníckych časov aj postupu pri hodine otázok. Poslanci za Smer-SD zase do parlamentu predložili návrh, ktorým chcú definovať presné podmienky, pri splnení ktorých bude mať poistenec nárok na úhradu tzv. lieku na výnimku. SNS chce novelou znížiť plat prezidenta o polovicu.

Národniari majú zároveň v parlamente v druhom čítaní návrh, podľa ktorého by transakčnú daň nemali platiť živnostníci ani malé firmy s obratom do 100 000 eur. NR SR má rokovať aj o návrhu z dielne Igora Šimka (Hlas-SD) a Andreja Sitkára (Smer-SD), ktorý má zvýšiť počet košických mestských poslancov. Ján Ferenčák (Hlas-SD) chce zase presadiť, aby na prijate zmeny Ústavy SR alebo ústavného zákona bolo treba aspoň 100 hlasov poslancov.

Opozičné návrhy

S viacerými návrhmi prišla aj opozícia. PS chce napríklad presadiť voľbu zo zahraničia pri prezidentských voľbách. KDH navrhuje, aby si mohli poslanci počas čerpania materskej, otcovskej alebo rodičovskej dovolenky neuplatňovať mandát. SaS predložila okrem iných novelu, ktorá má oslobodiť sprievod detí do 12 rokov od úhrady za pobyt v nemocnici.

Foto: SITA – AP

Hnutie Slovensko zase chce zaviesť možnosť skrátiť volebné obdobie aj referendom. Poslanci sa majú na tejto schôdzi dostať i k návrhom na vyslovenie nedôvery vládnemu kabinetu a viacerým ministrom, ktoré sa už viackrát presúvali. Na programe majú tiež viaceré návrhy uznesení či výročné správy, medzi nimi aj správu generálneho prokurátora SR.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pápež Lev vyhlásil „Božieho influencera“ za svätého ako prvého mileniála vôbec. Boli mu pripísané zázraky

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšeraNavštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšera
Najzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmusNajzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmus
Dcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robilaDcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robila
Katka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapiloKatka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapilo
Spal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny strojSpal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny stroj
Za obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vecZa obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vec
Nikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániťNikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániť
Dcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetokDcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetok
Toto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálomToto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálom
Jana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuseJana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuse
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrťNajväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac