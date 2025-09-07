Pápež Lev vyhlásil „Božieho influencera“ za svätého ako prvého mileniála vôbec. Boli mu pripísané zázraky

Foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
TASR
Pápež Lev XIV. vyhlásil za svätého prvého mileniála Carla Acutisa.

Pápež Lev XIV. v nedeľu svätorečil Carla Acutisa, 15-ročného talianskeho rímskokatolíckeho laika, známeho aj ako „Boží influencer“, ktorý v roku 2006 zomrel na leukémiu. Acutis je prvý svätý z radov tzv. mileniálov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.

Carlo Acutis sa narodil 3. mája 1991 v Londýne talianskym rodičom, väčšinu svojho krátkeho života však strávil v Miláne, pričom prázdniny zvykol tráviť v dome svojej rodiny v Assisi. Zomrel v meste Monza na severe Talianska.

Za svätého ho pápež vyhlásil počas omše na Námestí svätého Petra, na ktorej sa zúčastnili desaťtisíce ľudí. Tento „Boží influencer“ sa väčšinu svojho života venoval šíreniu katolíckej viery na internete.

Spoločne s Acutisom kanonizoval Lev XIV. aj populárneho talianskeho katolíckeho aktivistu Piera Giorgia Frassatiho, ktorý v roku 1925 vo veku 24 rokov podľahol obrne.

Foto: SITA/AP

Boli mu pripísané zázraky

Acutis bol za blahoslaveného vyhlásený v roku 2020 po tom, čo mu bol oficiálne pripísaný prvý zázrak. Druhý zázrak mu bol uznaný v máji tohto roku. Týmto rozhodnutím zosnulého pápeža Františka sa otvorila cesta k tomu, aby bol Acutis vyhlásený za prvého svätého z tzv. generácie Y, respektíve mileniálov, teda ľudí narodených v rokoch 1981 – 1996. Za svätého mal byť tento tínedžer vyhlásený už 27. apríla, ale pre smrť pápeža Františka tento obrad odložili. Vatikán uviedol, že na slávenie nedeľňajšej omše sa prihlásilo 36 kardinálov, 270 biskupov a 212 kňazov.

Pápež Lev XIV. sa podľa AP pred začiatkom omše neplánovane prihovoril zhromaždeniu a privítal „toľko mladých ľudí, ktorí prišli na túto omšu.“ „Naozaj, je to požehnanie Pána,“ povedal a vyzval veriacich, aby po omši zostali na námestí, aby ich mohol pozdraviť zo svojho papamobilu.

AP tvrdí, že už hodinu pred bohoslužbou bolo námestie vo Vatikáne plné veriacich, medzi ktorými bolo mnoho talianskych „mileniálov“, ktorí v Acutisovi našli moderný vzor, s ktorým sa vedia stotožniť.

Približne 800 ľudí pricestovalo špeciálnym vlakom z Assisi, kde telo Acutisa, oblečené v džínsoch a teniskách značky Nike, spočíva v hrobke so stenami zo skla.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ďalší Slovák môže skákať od radosti: V lotérii vyhral krásnu sumu peňazí, stávka ho vyšla…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšeraNavštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšera
Najzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmusNajzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmus
Dcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robilaDcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robila
Katka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapiloKatka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapilo
Spal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny strojSpal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny stroj
Za obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vecZa obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vec
Nikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániťNikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániť
Dcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetokDcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetok
Toto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálomToto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálom
Jana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuseJana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuse
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrťNajväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac