Bojíte sa ma? Obe vás poznám: Zuzana Kovačič Hanzelová opísala desivú príhodu z víkendovej jazdy taxíkom

Zuzana Kovačič Hanzelová opísala desivú príhodu, ktorú zažila v taxíku na ceste domov z koncertu kapely Billy Barman. O svoj zážitok sa podelila na sociálnej sieti Instagram. Spolu s novinárkou Laurou Kellöovou šli po koncerte domov a spoločne si zavolali taxík prostredníctvom služby Bolt.

„Laura zavolala Bolt. Pán bol čudný od začiatku – hneď na začiatku nám povedal, že ani on nie je triezvy. Reagovala som, že počkať, počkať. Otočil to na srandu. Šli sme ďalej, ja som vystupovala prvá, a povedala som Laure obligátnu vetu – keď prídeš domov, napíš mi. Pán sa spýtal, či sa ho bojíme. A ja, že takto ženy fungujú a takto to je vždy “ opisuje Hanzelová príhodu na sociálnej sieti.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Kovacic Hanzelova (@zuzanahanzelova)

Keď Hanzelová z auta vystúpila, šofér novinárke Kellovej zámerne spôsobil traumatizujúci zážitok a vyvolal strach. „Po tom, čo som vystúpila, šofér spôsobil Laure nasledovné: Naschvál neodbočil k jej bytu a šiel mimo a spýtal sa jej: Bojíte sa ma? Laura mu povedala, že nie, a nech ju láskavo okamžite odvezie domov,“ opisuje zážitok svojej kolegyne na sociálnej sieti.

„Bľabotal, že nás obe pozná, a znova sa jej pýtal, či sa ho bojí. Laura mi písala “Dávno som sa tak nebála,” a odvetila mu, že má v kabelke slzný plyn a nech ju okamžite vysadí. Týpek si užíval Laurinu neistotu, dosť možno aj pod vplyvom niečoho, keďže o tom sám vtipkoval. Nakoniec pod hrozbou slzáku Laura vystúpila a odišla vďakabohu domov. S traumou, strachom, ale živá a zdravá,“ dodáva.

Zuzana Kovačič Hanzelová už pred 3 rokmi upozorňovala na problémy s aplikáciou Bolt (vtedy ešte Taxify). Taxikári, vtedy mali prístup k telefónnym číslam klientov, čo zneužívali a ženám vodiči po nociach vypisovali a obťažovali ich. Novinárka vtedy na tento problém upozornila, aplikácia však nemala kapacitu to meniť.

Aplikácia Bolt ani po troch rokoch nie je bezpečnejšia, novinárke aj naďalej píšu ženy, podobné problémy pretrvávajú aj po troch rokoch.