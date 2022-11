Kovačič Hanzelová klame, tvrdí šofér Boltu, ktorý ju viezol: Bolo to vraj celé inak, žiada verejné ospravedlnenie

Zuzana Kovačič Hanzelová opísala na Instagrame desivú príhodu, ktorú zažila spolu s kamarátkou v taxíku na ceste domov z koncertu. Taxikár, ktorý novinárky viezol, však tvrdí, že to bolo celé inak.

Dobrovoľný abstinent

Vodičom dvojice novinárok mal byť údajne Juraj V., ktorý sa ozval redakcii Refresheru. Podľa jeho tvrdenia sa všetko udialo inak. Známym zákazníčkam povedal, že ani on nemusí byť triezvy, ale z rozhodnutia je dobrovoľný abstinent.

Spomínal im, že ich pozná z televízie, no nikdy predtým ich nevidel naživo. Z GPS trasy k cieľu vraj odbočil preto, že sa chcel vyhnúť semaforom. K údajnému opakovaniu otázky, či sa ho klientky boja, sa v maile nevyjadril a kolegyňa novinárky Zuzany Kovačič Hanzelovej mu podľa jeho tvrdenia slzný sprej nespomínala.

Žiada verejné ospravedlnenie

V maile, ktorý poslal redakcii, uvádza, že ho očierňujú. Počas inkriminovanej noci bol dvakrát kontrolovaný políciou, dvakrát s výsledkom nula promile. Kovačič Hanzelovú teraz žiada o verejné ospravedlnenie, za osočovanie a poškodzovanie dobrého mena jeho firmy. Ak sa tak nestane, chce túto vec riešiť právne, uvádza Refresher.

Bol vraj čudný od začiatku

„Laura zavolala Bolt. Pán bol čudný od začiatku – hneď na začiatku nám povedal, že ani on nie je triezvy. Reagovala som, že počkať, počkať. Otočil to na srandu. Šli sme ďalej, ja som vystupovala prvá a povedala som Laure obligátnu vetu – keď prídeš domov, napíš mi. Pán sa spýtal, či sa ho bojíme. A ja, že takto ženy fungujú a takto to je vždy“ opisuje Hanzelová príhodu na sociálnej sieti.

Keď Hanzelová z auta vystúpila, šofér novinárke Kellöovej zámerne spôsobil traumatizujúci zážitok a vyvolal strach. „Po tom, čo som vystúpila, šofér spôsobil Laure nasledovné: Naschvál neodbočil k jej bytu a šiel mimo a spýtal sa jej: Bojíte sa ma? Laura mu povedala, že nie, a nech ju láskavo okamžite odvezie domov,“ opisuje zážitok svojej kolegyne na sociálnej sieti. Podrobne sme o tom informovali v samostatnom článku.