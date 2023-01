Košičanka zažila desivú jazdu taxíkom: Vodič Boltu zastavil na inom mieste, púšťal jej porno a opisoval svoju erekciu

Mladá Košičanka koncom roka zažila jazdu taxíkom spoločnosti Bolt, na ktorú len tak nezabudne. V aplikácii si objednala odvoz, taxikár jej však zastavil na inom mieste, kde jej mal začať púšťať porno a opisovať svoju erekciu, informuje portál Korzár, ktorý sa odvoláva na reportérku denníka SME, Zuzanu Kovačič Hanzelovú. Tá o prípade informovala ako prvá.

Košičanka po incidente kontaktovala políciu a obrátila sa aj na vedenie spoločnosti Bolt, ktorá na jej otázky nereagovala a odpísala jej len všeobecné vyjadrenie.

Šokovalo ju, keď ju neskôr kontaktoval šofér, ktorý na ňu vďaka jazde získal aj telefonický kontakt. „Ešte raz prepáč, nedobre sa cítim, nemal som flirtovať s tebou. Prepáč ešte raz, pekný večer a ešte pekného Silvestra,“ písal v správe. Sexuálne obťažovanie zrejme považoval len za flirt, dodáva Korzár.

„Mrzí nás daná situácia a v prípade sme podnikli rázne kroky. Dôrazne odsudzujeme akýkoľvek druh nevhodného správania, či už zo strany partnerských vodičov alebo zo strany používateľov aplikácie,“ informuje portál, ktorý kontaktoval tlačové oddelenie spoločnosti Bolt. Vodič je v súčasnosti dočasne zablokovaný, incidentom sa zaoberá aj košická polícia.

Nie je to prvý prípad obťažovania

Len nedávno Zuzana Kovačič Hanzelová opísala desivú príhodu, ktorú zažila v taxíku na ceste domov z koncertu kapely Billy Barman.

„Laura zavolala Bolt. Pán bol čudný od začiatku – hneď na začiatku nám povedal, že ani on nie je triezvy. Reagovala som, že počkať, počkať. Otočil to na srandu. Šli sme ďalej, ja som vystupovala prvá a povedala som Laure obligátnu vetu – keď prídeš domov, napíš mi. Pán sa spýtal, či sa ho bojíme. A ja, že takto ženy fungujú a takto to je vždy,“ opisovala koncom novembra Hanzelová príhodu na sociálnej sieti.

Keď Hanzelová z auta vystúpila, šofér novinárke Kellöovej zámerne spôsobil traumatizujúci zážitok a vyvolal strach. „Po tom, čo som vystúpila, šofér spôsobil Laure nasledovné: Naschvál neodbočil k jej bytu a šiel mimo a spýtal sa jej: Bojíte sa ma? Laura mu povedala, že nie, a nech ju láskavo okamžite odvezie domov,“ dodala. Podrobne sme o tom informovali v staršom článku.