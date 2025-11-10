Po nehode vlakov pri Pezinku hlási ministerstvo dobré správy: Všetci pacienti sú mimo ohrozenia života

Po zrážke vlakov pri Pezinku sú všetci pacienti mimo ohrozenia života. Pred mimoriadnym rokovaním vlády to uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).
Dodal, že v nemocniciach skončilo 79 ľudí, momentálne sú dvaja ťažko zranení pacienti.
Viac z témy Zrážka vlakov pri Pezinku:
Správu budeme aktualizovať.
