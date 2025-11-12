Po mesiacoch mlčania Rusko hovorí o mieri: Moskva tvrdí, že je pripravená na rokovania. Kyjev jej neverí

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Po mesiacoch ticha sa Rusko hlási k obnoveniu rozhovorov o mieri.

Rusko je pripravené obnoviť mierové rokovania s Ukrajinou v tureckom Istanbule, uviedol v stredu predstaviteľ ruského ministerstva zahraničných vecí Alexej Poliščuk.

TASR o tom informuje na základe správ agentúr TASS a Reuters.

Od júla sa žiadne priame rokovania nekonali

Od posledného stretnutia oboch strán 23. júla v Istanbule sa nekonali žiadne priame rozhovory. Tureckí predstavitelia podľa Poliščuka opakovane vyzývali na obnovenie mierových rokovaní. „Ruský tím je na to pripravený, lopta je na strane Ukrajiny,“ vyhlásil vysokopostavený predstaviteľ ruského rezortu diplomacie.

Foto: SITA/AP

Kyjev odmieta tvrdenia Moskvy

Kyjev odmieta tvrdenie Moskvy, že je zodpovedný za zastavenie mierového procesu. Stretnutie 23. júla trvalo len 40 minút a ukrajinská strana navrhla augustové stretnutie prezidenta Volodymyra Zelenského s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Kremeľ následne uviedol, že Putin je ochotný stretnutie absolvovať iba v Moskve. Takúto podmienku Kyjev odmietol, pripomína Reuters.

