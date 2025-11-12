Historický míľnik pre Slovensko: Migaľ predstavil superpočítač Perun za viac než 19 miliónov eur, má zmeniť výskum aj priemysel

Superpočítač Perun, financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR, predstavuje jednu z najväčších technologických investícií do výpočtovej infraštruktúry v histórii Slovenska.
Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ počas návštevy Centra spoločných činností Slovenskej akadémie vied (SAV) zdôraznil, že superpočítač Perun predstavuje dôležitý míľnik pre digitálnu budúcnosť Slovenska.
„Vysokovýkonné počítanie už dávno nie je len doménou vedy – je základom pre inovácie v priemysle, zdravotníctve, energetike aj v umelej inteligencii,“ uviedol Migaľ.
Spolupráca s Francúzskom aj so Slovinskom
Realizačná fáza projektu prebieha podľa harmonogramu. Dokončená je rekonštrukcia trafostanice a pripravuje sa vysokonapäťová prípojka. Modulárne dátové centrum sa finalizuje vo výrobnom závode v Slovinsku, zatiaľ čo HPC systém prechádza záverečnou fázou výroby vo Francúzsku, kde už prebehli prvé testy a benchmarky.
Inštalácia na Slovensku je plánovaná na december. Predseda Slovenskej akadémie vied Martin Venhart uviedol, že v SAV vnímajú projekt Perun ako strategickú investíciu do budúcnosti našej krajiny, ktorá otvorí nové možnosti spolupráce s priemyselnými partnermi a posilní pozíciu Slovenska v európskych sieťach výskumu a inovácií.
Takmer 20 miliónov eur
Hodnota zákazky na dodávku superpočítača vrátane podporných systémov a modulárneho dátového centra je viac ako 19,4 milióna eur. Celý systém je navrhnutý s dôrazom na energetickú efektívnosť a nízku spotrebu elektrickej energie, čo je štandardom pri špičkových HPC systémoch v Európe a vo svete.
Súčasťou príprav je podľa generálnej riaditeľky Centra spoločných činností SAV Nikoly Kovaničovej aj budovanie aplikačného softvérového prostredia pre používateľov, vrátane nástrojov pre výpočtovú chémiu, fyziku, modelovanie materiálov a umelú inteligenciu.
„Jeden z prvých nástrojov – kvantový simulátor Nvidia CUDA Quantum – je už dostupný na existujúcom superpočítači Devana,“ dodala.
Európska iniciatíva
Po uvedení do prevádzky sa Perun stane hlavným uzlom národnej HPC infraštruktúry, ktorý bude slúžiť akademickým inštitúciám, verejnému sektoru aj súkromným podnikom. Projekt zároveň položí základy pre rozvoj HPC a AI ekosystému na Slovensku.
SAV sa zapojí do európskej iniciatívy AI Factories prostredníctvom projektu AI Factory Antenna Slovakia a od apríla 2026 prevezme koordináciu Národného kompetenčného centra pre HPC, ktoré bude poskytovať odbornú podporu výskumným a priemyselným partnerom.
