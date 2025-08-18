Po medveďoch má problém ďalší živočích: Ochranári požadujú nulovú kvótu na odstrel. Hrozí porušenie európskych záväzkov

Ďalší odstrel vlkov nesmie byť povolený. Upozornili na to ochranári, podľa ktorých bude mať ďalší odstrel vážne dosahy na ich populáciu a prirodzenú rovnováhu v prírode. WWF Slovensko, iniciatíva My sme les a Aevis vyzvali preto štátne orgány, aby nepovolili ďalší lov vlkov na Slovensku. Podľa ochranárskych organizácií hrozí aj riziko porušenia európskych záväzkov.
Ochranári súčasne zdôraznili, že sa tým nevyriešia ani škody na hospodárskych zvieratách. Organizácie preto žiadajú, aby bola na najbližšiu poľovnú sezónu stanovená nulová kvóta na lov vlkov. Ochranári pripomenuli, že v utorok 19. augusta na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zasadne komisia, ktorá určí, koľko vlkov by sa počas najbližšej poľovnej sezóny, a teda od 1. septembra do 15. januára 2026, malo odstreliť.
Podpora farmárov namiesto lovu
Organizácie v tejto súvislosti vyzvali envirorezort, Štátnu ochranu prírody SR a Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru, aby presadzovali nulovú kvótu a namiesto lovu vlkov podporili farmárov pri zavádzaní preventívnych opatrení na ochranu hospodárskych zvierat. Ochranárske organizácie bude na rokovaní zastupovať Katarína Butkovská z WWF Slovensko. Ako uviedla, žiadajú, aby štát namiesto neúčinného lovu vlkov podporil farmárov v ochrane ich stád.
„Napríklad pri zavádzaní elektrických oplotení či nasadení strážnych psov. Lov vlkov problémy chovateľov nevyrieši, naopak, môže ich zhoršiť. Požadujeme preto stanovenie nulovej kvóty na lov a zodpovedný prístup k ochrane vlkov na Slovensku,“ zdôraznila Butkovská. Ochranári vysvetlili, že vlk má v prírode nezastupiteľnú úlohu.
Lov vlkov je hazard, tvrdia ochranári
Udržiava rovnováhu ekosystému a prirodzene reguluje početnosť jeleňov, diviakov a srnčej zveri. Tá podľa slov ochranárov spôsobuje ročne miliónové škody na hospodárskych kultúrach či v lesoch. Tieto škody v roku 2023 presiahli štyri milióny eur.
„Škody spôsobené vlkom na hospodárskych zvieratách sú podľa oficiálnych dát zanedbateľné. Strieľanie vlkov je nezmyselný hazard, ktorý neprináša riešenie. Akékoľvek povolenie lovu vlka na Slovensku môže vážne ohroziť jeho populáciu a mať negatívne dôsledky aj na európskej úrovni. Ministerstvo životného prostredia je povinné vlkov chrániť a nie aktívne podporovať ich zabíjanie,“ upozornil Milan Olekšák z iniciatívy My sme les.
Organizácie súčasne podotkli, že na Slovensku ani v zahraničí nejestvuje žiadna vedecká štúdia, ktorá by preukázala účinnosť lovu vlka pri znižovaní škôd na hospodárskych zvieratách. Ani masívny odstrel vlkov v rokoch 2010 až 2013, kedy bolo ročne usmrtených viac ako 130 vlkov, nezabránil nárastu škôd.
Ochranári vyzývajú k zodpovednému prístupu
„Naopak, v rokoch s nižšími kvótami na lov vlka, škody dokonca klesali,“ doplnili ochranári. Vedenie envirorezortu by malo podľa Rastislava Mičaníka z organizácie Aevis prestať ignorovať odborné argumenty a začať presadzovať dôslednú ochranu prírody namiesto evidentne poľovníckych záujmov a nesystémových riešení.
Lov vlka tak podľa ochranárov neprinesie riešenie ani pomoc farmárom, ale môže spôsobiť ešte väčšie škody a vážne ohroziť populáciu vlka. „Vláda a zodpovedné inštitúcie musia konečne prestať s neúčinnými a škodlivými opatreniami a namiesto lovu zabezpečiť dôslednú ochranu prírody a systematickú podporu farmárov. Spoločne preto vyzývame Ministerstvo životného prostredia SR a Štátnu ochranu prírody SR, aby presadzovali nulovú kvótu a zodpovedný prístup k manažmentu vlka,“ uzavrela riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann.
