Ďalší Slovák môže skákať ostošesť: V lotérii vyhral zaujímavú sumu peňazí, stávka ho vyšla len na 50 centov

Ilustračná foto: Pexels/unsplash

Nina Malovcová
V lotérii získal tisíce eur, zaplatil len 50 centov.

Niektorí ľudia skúšajú šťastie roky a jackpot sa im stále vyhýba. Iným sa podarí vyhrať nečakane, keď do hry investujú len minimum. Presne to sa stalo hráčovi z Nitrianskeho kraja, ktorý v piatok v lotérii LOTO 5 z 35 získal výhru v hodnote 20 000 eur.

A to len vďaka tomu, že za stávku zaplatil 50 centov a spoľahol sa na náhodný výber čísel. O výhre informoval TIPOS na svojej oficiálnej stránke.

Výherné čísla mu priniesli tisíce eur

Stávku si uzatvoril na jednom z predajných miest v Nitrianskom kraji, kde požiadal obsluhu o jednotipovú náhodnú stávku. Na potvrdení mal vygenerované čísla 15, 17, 19, 24 a 30. Tie sa stali výhernými a priniesli mu jackpot vo výške 20 000 eur. Podľa spoločnosti TIPOS ide už o 55. výhru v prvom poradí, ktorú zaznamenali v tejto hre od začiatku roka.

Ilustračná foto: Unsplash

Malé loto s vysokou šancou

LOTO 5 z 35 je známe tým, že patrí medzi lotérie s nízkym vkladom a pomerne vysokou šancou na úspech. Jeden tip stojí len 50 centov a pravdepodobnosť výhry v prvom poradí je približne 1 : 324 000. Žrebovanie prebieha trikrát do týždňa,  v stredu, v piatok a v nedeľu.

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000

