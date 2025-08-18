Ďalší Slovák môže skákať ostošesť: V lotérii vyhral zaujímavú sumu peňazí, stávka ho vyšla len na 50 centov

Niektorí ľudia skúšajú šťastie roky a jackpot sa im stále vyhýba. Iným sa podarí vyhrať nečakane, keď do hry investujú len minimum. Presne to sa stalo hráčovi z Nitrianskeho kraja, ktorý v piatok v lotérii LOTO 5 z 35 získal výhru v hodnote 20 000 eur.
A to len vďaka tomu, že za stávku zaplatil 50 centov a spoľahol sa na náhodný výber čísel. O výhre informoval TIPOS na svojej oficiálnej stránke.
Výherné čísla mu priniesli tisíce eur
Stávku si uzatvoril na jednom z predajných miest v Nitrianskom kraji, kde požiadal obsluhu o jednotipovú náhodnú stávku. Na potvrdení mal vygenerované čísla 15, 17, 19, 24 a 30. Tie sa stali výhernými a priniesli mu jackpot vo výške 20 000 eur. Podľa spoločnosti TIPOS ide už o 55. výhru v prvom poradí, ktorú zaznamenali v tejto hre od začiatku roka.
Malé loto s vysokou šancou
LOTO 5 z 35 je známe tým, že patrí medzi lotérie s nízkym vkladom a pomerne vysokou šancou na úspech. Jeden tip stojí len 50 centov a pravdepodobnosť výhry v prvom poradí je približne 1 : 324 000. Žrebovanie prebieha trikrát do týždňa, v stredu, v piatok a v nedeľu.
