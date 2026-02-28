Po „incidente“ na letisku v Abú Zabí hlásia jednu obeť a sedem zranených

Aktuálna správa
Tomáš Mako
TASR
Útok na Irán
Incident na letisku si vyžiadal obeť.

Pri „incidente“ na letisku v Abú Zabí zahynula jedna osoba a sedem ďalších utrpelo zranenia, uviedli tamojší predstavitelia po tom, čo Irán v sobotu útočil na Spojené arabské emiráty (SAE) i ďalšie krajiny Perzského zálivu.

TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Viac z témy Útok na Irán:
1.
Najvyšší iránsky vodca Chameneí je mŕtvy, oznámil Donald Trump
2.
Kde je iránsky vodca Chameneí? Existujú náznaky, že je už po smrti
3.
Fico o útoku na Irán: My malí sa môžeme akurát tak pozerať a reptať
Zobraziť všetky články (25)

Vedenie letiska potvrdilo „incident na Zayed International Airport, ktorý si vyžiadal jednu obeť ázijskej národnosti a sedem zranených,“ uviedlo vo vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti X.

Už predtým úrady informovali, že po iránskom útoku je poškodené aj letisko v Dubaji, ktoré patrí medzi najrušnejšie na svete. Tam utrpeli zranenia štyria jeho zamestnanci.

Trosky iránskeho dronu spôsobili aj požiar ikonického hotela Burdž al-Arab. Plamene však mali pod kontrolou a nikto neutrpel zranenia, uviedli tamojšie úrady.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ikonický hotel v Dubaji zachvátil požiar po zásahu iránskym dronom. Škody hlási aj letisko

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vojna na Ukrajine
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
1 na 1
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Slováci a Česi v zahraničí
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac