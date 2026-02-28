Po „incidente“ na letisku v Abú Zabí hlásia jednu obeť a sedem zranených

Pri „incidente“ na letisku v Abú Zabí zahynula jedna osoba a sedem ďalších utrpelo zranenia, uviedli tamojší predstavitelia po tom, čo Irán v sobotu útočil na Spojené arabské emiráty (SAE) i ďalšie krajiny Perzského zálivu.
TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Vedenie letiska potvrdilo „incident na Zayed International Airport, ktorý si vyžiadal jednu obeť ázijskej národnosti a sedem zranených,“ uviedlo vo vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti X.
Breaking News 🚨
Iran strikes renowned Burj Al-Arab hotel in Dubai, UAE. pic.twitter.com/RDmPuTr8yz
— Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) February 28, 2026
Už predtým úrady informovali, že po iránskom útoku je poškodené aj letisko v Dubaji, ktoré patrí medzi najrušnejšie na svete. Tam utrpeli zranenia štyria jeho zamestnanci.
Trosky iránskeho dronu spôsobili aj požiar ikonického hotela Burdž al-Arab. Plamene však mali pod kontrolou a nikto neutrpel zranenia, uviedli tamojšie úrady.
Nahlásiť chybu v článku