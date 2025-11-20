Po boku Kaliňáka sa objavil Quang Le Hong: Je hlavným podozrivým v prípade únosu vietnamského občana

Reprofoto: Facebook/SMER - SSD

Lucia Mužlová
SITA
Len čo sa začalo vyšetrovanie, ušiel zo Slovenska do Vietnamu.

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) je na oficiálnej návšteve Vietnamu, pričom Denník N upozornil, že po jeho boku sa vo vietnamských médiách objavil Quang Le Hong. Ide o jedného z hlavných podozrivých v prípade únosu vietnamského občana.

Vedľa ministra obrany Kaliňáka sa Quang Le Hong objavil v utorok aj v stredu, pričom na stretnutiach vystupuje ako súčasť slovenskej delegácie. Ako podotkol Denník N, na jednej menovke má napísané „osobitný vyslanec slovenského premiéra“. Jeho účasť na pracovnej ceste potvrdil pre denník aj samotný minister Kaliňák.

Ide o bývalého poradcu premiéra

Denník N pripomenul, že od roku 2018, keď sa začalo vyšetrovanie únosu vietnamského občana slovenským vládnym špeciálom, je jedným z hlavných podozrivých práve Quang Le Hong – bývalý poradca premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Len čo sa začalo vyšetrovanie, ušiel zo Slovenska do Vietnamu.

Foto: TASR – Jakub Kotian

Policajti sa ho snažili nájsť aj s medzinárodnou pomocou a zistili, že je občanom Nigérie. Minulý rok ho obvinili zo zavlečenia vietnamského podnikateľa Trinha Xuan Thanha z Berlína do Vietnamu, ku ktorému došlo v lete v roku 2017 s pomocou slovenského vládneho špeciálu. Spolu sním obvinili aj ďalších príslušníkov vietnamskej tajnej služby. Prokuratúra toto obvinenie zrušila, no Úrad inšpekčnej služby koncom mája tohto roka potvrdil, že v danom prípade naďalej pokračuje vyšetrovanie.

Vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha podľa informácií nemeckých médií v lete 2017 pravdepodobne uniesli z Nemecka do Vietnamu. V Nemecku žiadal o politický azyl, pričom v domovskej krajine čelil obvineniam z korupcie. Denník Frankfurter Allgemeine Zeitung napísal, že auto s únoscami podľa GPS súradníc parkovalo pri vládnom hoteli Bôrik v Bratislave.

Zhodil to na svoj pôvod

Tam sa v tom čase nachádzala vietnamské delegácia, ktorá rokovala s vtedajším ministrom vnútra Robertom Kaliňákom. Ten im tiež zapožičal vládny špeciál na let z Bratislavy do Moskvy. Kaliňák doposiaľ tvrdil, že sa na únose vedome nepodieľal a že ak k niečomu došlo, tak iba k tomu, že Slovensko bolo oklamané.

Foto: SITA – Milan Illík

V auguste v roku 2018 sa bývalý poradca premiéra Quang Le Hong vyjadril, že sa nezúčastňoval na príprave, organizácii ani samotnom presune vietnamského štátneho príslušníka Trinha Xuana Thanha do Vietnamu. „Okrem medializovaných informácií o ňom nemám žiadne vedomosti,“ uviedol podozrivý Quang Le Hong.

Snaha o jeho kriminalizáciu podľa jeho slov vychádzala zo skutočnosti, že je príslušníkom vietnamskej menšiny. „Popri mojom pôvode a etnickej príslušnosti neexistuje azda žiaden relevantný dôvod, prečo by mal fakt, že som sa podieľal na príprave a priebehu vtedajšieho stretnutia vietnamskej a slovenskej strany viesť k bohorovnému verejnému obviňovaniu z účasti na páchaní trestnej činnosti a dokonca zo zastávania kľúčovej úlohy pri jej organizácii,“ uviedol ešte v roku 2018 Hong.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravieŠéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravie
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problémLovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problém
Izba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamaloIzba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamalo
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiťAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiť
Na nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa staloNa nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa stalo
Patrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritikePatrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritike
Nebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny PoliakovNebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny Poliakov
Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firmaGabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firma
Ivana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v TatráchIvana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách
Najhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetkoNajhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetko

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac