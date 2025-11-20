Po boku Kaliňáka sa objavil Quang Le Hong: Je hlavným podozrivým v prípade únosu vietnamského občana

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) je na oficiálnej návšteve Vietnamu, pričom Denník N upozornil, že po jeho boku sa vo vietnamských médiách objavil Quang Le Hong. Ide o jedného z hlavných podozrivých v prípade únosu vietnamského občana.
Vedľa ministra obrany Kaliňáka sa Quang Le Hong objavil v utorok aj v stredu, pričom na stretnutiach vystupuje ako súčasť slovenskej delegácie. Ako podotkol Denník N, na jednej menovke má napísané „osobitný vyslanec slovenského premiéra“. Jeho účasť na pracovnej ceste potvrdil pre denník aj samotný minister Kaliňák.
Ide o bývalého poradcu premiéra
Denník N pripomenul, že od roku 2018, keď sa začalo vyšetrovanie únosu vietnamského občana slovenským vládnym špeciálom, je jedným z hlavných podozrivých práve Quang Le Hong – bývalý poradca premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Len čo sa začalo vyšetrovanie, ušiel zo Slovenska do Vietnamu.
Policajti sa ho snažili nájsť aj s medzinárodnou pomocou a zistili, že je občanom Nigérie. Minulý rok ho obvinili zo zavlečenia vietnamského podnikateľa Trinha Xuan Thanha z Berlína do Vietnamu, ku ktorému došlo v lete v roku 2017 s pomocou slovenského vládneho špeciálu. Spolu sním obvinili aj ďalších príslušníkov vietnamskej tajnej služby. Prokuratúra toto obvinenie zrušila, no Úrad inšpekčnej služby koncom mája tohto roka potvrdil, že v danom prípade naďalej pokračuje vyšetrovanie.
Vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha podľa informácií nemeckých médií v lete 2017 pravdepodobne uniesli z Nemecka do Vietnamu. V Nemecku žiadal o politický azyl, pričom v domovskej krajine čelil obvineniam z korupcie. Denník Frankfurter Allgemeine Zeitung napísal, že auto s únoscami podľa GPS súradníc parkovalo pri vládnom hoteli Bôrik v Bratislave.
Zhodil to na svoj pôvod
Tam sa v tom čase nachádzala vietnamské delegácia, ktorá rokovala s vtedajším ministrom vnútra Robertom Kaliňákom. Ten im tiež zapožičal vládny špeciál na let z Bratislavy do Moskvy. Kaliňák doposiaľ tvrdil, že sa na únose vedome nepodieľal a že ak k niečomu došlo, tak iba k tomu, že Slovensko bolo oklamané.
V auguste v roku 2018 sa bývalý poradca premiéra Quang Le Hong vyjadril, že sa nezúčastňoval na príprave, organizácii ani samotnom presune vietnamského štátneho príslušníka Trinha Xuana Thanha do Vietnamu. „Okrem medializovaných informácií o ňom nemám žiadne vedomosti,“ uviedol podozrivý Quang Le Hong.
Snaha o jeho kriminalizáciu podľa jeho slov vychádzala zo skutočnosti, že je príslušníkom vietnamskej menšiny. „Popri mojom pôvode a etnickej príslušnosti neexistuje azda žiaden relevantný dôvod, prečo by mal fakt, že som sa podieľal na príprave a priebehu vtedajšieho stretnutia vietnamskej a slovenskej strany viesť k bohorovnému verejnému obviňovaniu z účasti na páchaní trestnej činnosti a dokonca zo zastávania kľúčovej úlohy pri jej organizácii,“ uviedol ešte v roku 2018 Hong.
