Po 19 hodinách rokovaní schválili európski lídri zníženie emisií o 55 percent do roku 2030

Po 19 hodinách rokovaní na samite v Bruseli schváli európski lídri zníženie emisií o 55 percent do roku 2030. Vo svojom profile na sociálnej sieti o tom informoval premiér Igor Matovič (OĽaNO).

„Počas rokovania som hovoril aj o slovenskej klimatickej petícii so 120-tisíc podpismi a podporil som cieľ ľudí, ktorí petíciu podporili – 65 percent, nakoniec je dohoda na očakávaných 55 percentách. Umenie možného,” doplnil predseda vlády.

Iniciatíva Klíma ťa potrebuje žiada od Národnej rady SR vyhlásenie stavu klimatickej núdze či prípravu strategického plánu na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2040, prípadne najneskôr do roku 2050.

Celosvetové emisie oxidu uhličitého klesli v pandemickom roku o 7 %

Nové prepočty ukazujú, že pandémiou zasiahnutý svet znížil vďaka lockdownom tohtoročné emisie oxidu uhličitého o 7 %, čo je dosiaľ najväčší pokles.

Global Carbon Project, skupina desiatok medzinárodných vedcov, ktorí sledujú emisie, vypočítal, že do konca roka 2020 svet vypustí do ovzdušia zhruba 34 miliárd ton oxidu uhličitého. To predstavuje pokles oproti 36,4 miliardám z roku 2019, uvádzajú vedci v štúdii zverejnenej v odbornom časopise Earth System Science Data.

Pokles je podľa odborníkov najmä dôsledkom toho, že ľudia zostávajú doma a menej cestujú autami a lietadlami, pričom po skončení pandémie podľa nich emisie vyskočia naspäť. Pozemná doprava pritom tvorí zhruba pätinu celosvetových emisií oxidu uhličitého.

“Lockdown, samozrejme, v žiadnom prípade nie je cesta na boj proti klimatickej zmene,” vyjadrila sa v súvislosti s výsledkami spoluautorka štúdie Corinne Le Quéré, klimatická vedkyňa z University of East Anglia.

V Spojených štátoch emisie klesli o 12 %, v Európe o 11 %, no v Číne len o 1,7 %. Dôvodom je, že Čína zaviedla lockdown skôr a zaznamenala slabšiu druhú vlnu nákaz. Čínske emisie tiež podľa Le Quéré pochádzajú vo väčšej miere z priemyslu a priemysel krajiny bol menej zasiahnutý ako doprava.