Ľudstvo dosiahlo kritický bod. Produkty, ktoré sme vytvorili, prevážili nad všetkým živým

Aj fungujúce veci nahrádzame novými len preto, lebo vyšli z módy. Neustále produkujeme nové veci a málokedy sa zaoberáme tým, ako konzumný spôsob života vplýva na svet okolo nás. Ľudstvo však dosiahlo kritický bod. Produkty, ktoré sme vytvorili, prevážili nad všetkým živým.

Dosiahli sme kritický bod

Ako informuje štúdia publikovaná prostredníctvom portálu Nature, ľudstvo dosiahlo kritický bod. Stopu, ktorú po sebe zanechávame, prvýkrát v dejinách preváži všetko živé na Zemi. Váha všetkých ciest, budov a ďalších produktov, ktoré človek vytvára, sa zdvojnásobuje približne každých 20 rokov, píše portál Phys. Odhadom, v súčasnosti váži všetko, čo človek vyrobil, približne 1,1 teratony.

Na druhej strane, od čias poľnohospodárskej revolúcie klesla celková váha živých tvorov, ako sú stromy, rastliny a zvieratá, o polovicu. V súčasnosti sa ich váha odhaduje na 1 teratonu. Na začiatku 20. storočia predstavoval podiel produktov vytvorených človekom oproti podielu všetkého živého na Zemi podľa vedcov len 3 %.

Všetko sa zmenilo po druhej svetovej vojne, kedy produkcia vystrelila do závratných výšin. Rok 2020 sa však stal prelomovým a ručičky pomyselných váh sa posunuli smerom, ktorý pre ľudstvo vôbec nie je priaznivý. V súčasnosti sa za jediný týždeň vyprodukuje také množstvo tovarov, že sa svojou váhou vyrovná váhe všetkých ľudí na Zemi.

Je najvyšší čas prevziať zodpovednosť

Odborníci odhadujú, že každý rok sa váha vyprodukovaných tovarov vyšplhá až k 30 gigatonám. Ak to takto pôjde ďalej, do roku 2040 budú na Zemi pravdepodobne až 3 teratony vecí vyrobených ľuďmi. Na druhej strane, rastlín a živočích na našej planéte nepribúda, ba práve naopak. Poľnohospodárstvo je príliš invazívne a zasahuje do životného prostredia spôsobom, ktorý môže mať nedozerné následky.

O život na Zemi sa oberáme aj intenzívnym odlesňovaním. Zalesnené plochy sú nahrádzané novými cestami a budovami, pričom počet nových stavieb každým rokom narastá. Okrem toho, budovy sú ťažšie, tehly totiž v stavebníctve nahradil betón.

Táto štúdia má poskytnúť trochu iný náhľad na to, čo sa na našej planéte v súčasnosti deje a ako vyzerá, hovorí jeden z jej autorov, Ron Milo. Zároveň dúfa, že tieto čísla ľuďom otvoria oči, je totiž najvyšší čas prevziať za svoje konanie zodpovednosť. Negatívny vplyv človeka na životné prostredie sa ďalej už jednoducho popierať nedá.