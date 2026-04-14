Črtá sa historická dohoda: Chrániť má celý sektor a 10-tisíc pracovných miest

Foto: Pixabay

TASR
Matej Mensatoris
Opatrenia na ochranu ocele pred nadmernou kapacitou ochránia priemysel.

Vyjednávači Európskeho parlamentu a Rady EÚ (členské štáty) v stredu večer (13. 4.) dosiahli politickú dohodu o opatrení na ochranu oceliarskeho sektora EÚ pred globálnou nadmernou kapacitou. Eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič v utorok uviedol, že ide o historickú dohodu, ktorá ochráni európsky oceliarsky sektor a tisíce pracovných miest. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.

Šefčovič dohodu medzi inštitúciami EÚ o finálnom rokovaní o ochranných opatreniach pre oceliarsky sektor, ktoré navrhla Európska komisia, označil za historickú.

V praxi to znamená, že dovozy ocele do EÚ sa znížia o 47 percent, aby sme vytvorili lepšie podnikateľské možnosti pre producentov ocele v EÚ a ochránili 10-tisíc pracovných miest a priemysel, ktorý má strategický význam pre Európu, obzvlášť v týchto napätých časoch,“ vysvetlil.

Podobné opatrenia ako prijali USA či Kanada

Okrem zníženia dovozov ocele do EÚ sa od 1. júla tohto roku zavedú aj vysoké clá, na úrovni 50 %, ak by niekto chcel dovážať oceľ nad znížené limity, ktoré Únia stanovila vo výške 18,3 milióna ton ročne. Šefčovič upozornil, že ide o podobné opatrenia ako tie, ktoré prijali USA či Kanada.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Za tretie dôležité opatrenie považuje to, že Únia uzavrela akékoľvek možnosti na špekulácie alebo podvody, ku ktorým dochádzalo pri dovoze ocele do EÚ, a to tým, že zavádza prísne opatrenia, pokiaľ ide o pôvod ocele. To znamená jasný certifikačný proces, ktorý určí, kde sa skutočne železná ruda zmenila na oceľ, aby sa aj takto zabránilo obrovskej globálnej nadkapacite, ktorá podľa Šefčoviča prevyšuje takmer sedemkrát celkovú produkciu ocele v rámci EÚ.

EÚ má „mäkší“ postoj

Znižujeme kvóty na dovoz, posilňujeme transparentnosť pôvodu ocele a zavádzame reštrikčné clá pre tých, ktorí by chceli dovážať oceľ nad tieto limity. Veríme, že to postaví na nohy európsky oceliarsky priemysel, ktorý by sa najneskôr do konca tejto dekády mal dostať do pozitívnych čísel. Veríme, že to bude mať pozitívny vplyv aj na ostatné odvetvia ekonomiky, lebo oceľ je kľúčová pre výrobu strojov, áut a je takou chrbticou strojárenského a ťažkého priemyslu,“ opísal situáciu.

Podľa jeho slov sa eurokomisia snaží o to, aby nenastala žiadna časová medzera medzi tým, kedy vypršia opatrenia platné dnes, oveľa menej účinné ako tie nové, čo znamená, že nové opatrenia vstúpia do platnosti 1. júla tohto roku.

Upozornil, že momentálne začínajú rokovania v Ženeve v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO) s kľúčovými partnermi a najväčšími vývozcami ocele do Európy. Únia s nimi rokuje hlavne o znížení dovozných kvót.

Šefčovič pripustil, že EÚ má „mäkší“ postoj k partnerom z Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), lebo Island, Lichtenštajnsko a Nórsko sú aktívnymi účastníkmi jednotného trhu a prispievajú aj do kohéznych fondov. Nové opatrenie na dovoz ocele sa ich nebude týkať, ich produkcia ocele a vývoz do EÚ je pod hraničnými limitmi, ale aj tieto štáty musia dodržať pravidlo zisťovania pôvodu ocele, aby sa predchádzalo možným špekuláciám.

Pozri aj tento článok
Muž sa obnažoval pri detskom ihrisku v Banskej Bystrici. Zadržala ho polícia

Odporúčané články
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Titanic
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Tip na výlet
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Slováci a Česi v zahraničí
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Na nože
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu

