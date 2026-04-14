Črtá sa historická dohoda: Chrániť má celý sektor a 10-tisíc pracovných miest

Vyjednávači Európskeho parlamentu a Rady EÚ (členské štáty) v stredu večer (13. 4.) dosiahli politickú dohodu o opatrení na ochranu oceliarskeho sektora EÚ pred globálnou nadmernou kapacitou. Eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič v utorok uviedol, že ide o historickú dohodu, ktorá ochráni európsky oceliarsky sektor a tisíce pracovných miest. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.
„V praxi to znamená, že dovozy ocele do EÚ sa znížia o 47 percent, aby sme vytvorili lepšie podnikateľské možnosti pre producentov ocele v EÚ a ochránili 10-tisíc pracovných miest a priemysel, ktorý má strategický význam pre Európu, obzvlášť v týchto napätých časoch,“ vysvetlil.
Podobné opatrenia ako prijali USA či Kanada
Okrem zníženia dovozov ocele do EÚ sa od 1. júla tohto roku zavedú aj vysoké clá, na úrovni 50 %, ak by niekto chcel dovážať oceľ nad znížené limity, ktoré Únia stanovila vo výške 18,3 milióna ton ročne. Šefčovič upozornil, že ide o podobné opatrenia ako tie, ktoré prijali USA či Kanada.
Za tretie dôležité opatrenie považuje to, že Únia uzavrela akékoľvek možnosti na špekulácie alebo podvody, ku ktorým dochádzalo pri dovoze ocele do EÚ, a to tým, že zavádza prísne opatrenia, pokiaľ ide o pôvod ocele. To znamená jasný certifikačný proces, ktorý určí, kde sa skutočne železná ruda zmenila na oceľ, aby sa aj takto zabránilo obrovskej globálnej nadkapacite, ktorá podľa Šefčoviča prevyšuje takmer sedemkrát celkovú produkciu ocele v rámci EÚ.
EÚ má „mäkší“ postoj
„Znižujeme kvóty na dovoz, posilňujeme transparentnosť pôvodu ocele a zavádzame reštrikčné clá pre tých, ktorí by chceli dovážať oceľ nad tieto limity. Veríme, že to postaví na nohy európsky oceliarsky priemysel, ktorý by sa najneskôr do konca tejto dekády mal dostať do pozitívnych čísel. Veríme, že to bude mať pozitívny vplyv aj na ostatné odvetvia ekonomiky, lebo oceľ je kľúčová pre výrobu strojov, áut a je takou chrbticou strojárenského a ťažkého priemyslu,“ opísal situáciu.
Podľa jeho slov sa eurokomisia snaží o to, aby nenastala žiadna časová medzera medzi tým, kedy vypršia opatrenia platné dnes, oveľa menej účinné ako tie nové, čo znamená, že nové opatrenia vstúpia do platnosti 1. júla tohto roku.
Upozornil, že momentálne začínajú rokovania v Ženeve v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO) s kľúčovými partnermi a najväčšími vývozcami ocele do Európy. Únia s nimi rokuje hlavne o znížení dovozných kvót.
Šefčovič pripustil, že EÚ má „mäkší“ postoj k partnerom z Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), lebo Island, Lichtenštajnsko a Nórsko sú aktívnymi účastníkmi jednotného trhu a prispievajú aj do kohéznych fondov. Nové opatrenie na dovoz ocele sa ich nebude týkať, ich produkcia ocele a vývoz do EÚ je pod hraničnými limitmi, ale aj tieto štáty musia dodržať pravidlo zisťovania pôvodu ocele, aby sa predchádzalo možným špekuláciám.
