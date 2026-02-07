Petra Vlhová sa v Taliansku predstaví aj v tímovej súťaži žien: Pre fanúšikov má odkaz

Dobrá správa pre slovenských fanúšikov. Skúsená lyžiarka Petra Vlhová nebude na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzou štartovať iba v slalome, v ktorom obhajuje zlato z Pekingu 2022.
Tridsaťročná Liptáčka v sobotu na sociálnych sieťach totiž prezradila, že je práve na ceste do dejiska ZOH a chystá sa na štart v tímovej súťaži žien. V hre tak bude už v utorok 10. februára.
„Idem do Cortiny na svoje štvrté olympijské hry. Už sú to dva roky, čo som naposledy pretekala. Už sa neviem dočkať, kedy budem opäť štartovať a reprezentovať svoju krajinu. Budem súťažiť v tímovej kombinácii a slalome. Poďme na to,“ napísala Vlhová.
V uvedenom termíne je na programe zjazd žien o 10.30 h, slalomová časť príde na rad o 14.00 h. A to bude príležitosť pre Vlhovú. Potom bude mať špecialistka na slalom či obrovský slalom pauzu na tréningy aj regeneráciu, keďže slalom žien je naplánovaný až na stredu 18. februára.
