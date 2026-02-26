Peter Kotlár má problém: Český biochemik a imunológ na neho podal trestné oznámenie

Český biochemik Zdeněk Hel, ktorý je profesorom imunológie na Univerzite v Alabame, podal trestné oznámenie na splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára za jeho výroky na seminári v Poslaneckej snemovni českého parlamentu. Podozrieva ho zo šírenia poplašnej správy. Trestnému stíhaniu už Kotlár čelí aj na Slovensku, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Trestné oznámenie na slovenského vládneho splnomocnenca Petra Kotlára bolo oficiálne podané. Vyšetrovanie prebieha súčasne na Slovensku aj v Českej republike,“ napísal vo štvrtok Hel na sociálnej sieti. Jeho advokát Artur Ostrý spresnil, že trestné oznámenie bolo podané v pondelok (23. 2.) na Obvodnom štátnom zastupiteľstve pre Prahu 1.
Hel podanie oznámenia avizoval krátko po seminári, ktorý sa koncom januára uskutočnil v dolnej komore českého parlamentu pod záštitou predsedu strany PRO Jindřicha Rajchla. Kotlár na ňom okrem iného vyhlásil, že vakcíny proti covidu sú biologické zbrane, ktoré ovládajú nadnárodné korporácie.
Slovenské orgány chcú spolupracovať
Českého biochemika a jeho advokáta kontaktovala aj slovenská polícia. „Chceli informácie o tom, či a kde bolo trestné oznámenie podané, aby bolo možné požiadať o medzinárodnú spoluprácu,“ sprostredkoval Ostrého vyjadrenie Hel na svojom profile na sociálnej sieti. Keďže Kotlár je už na Slovensku obvinený, podať ďalšie trestné oznámenie na slovenských úradoch by podľa neho zatiaľ nemalo zmysel, keďže sa už o skutočnosti z Česka zaujíma bratislavská polícia.
„Z našej strany sme trestné oznámenie podávali v dôsledku podozrenia zo spáchania trestného činu šírenia poplašnej správy (…) a v jednočinnom súbehu tiež trestného činu všeobecného ohrozenia,“ dodal Ostrý s tým, že ak by sa nepodarilo preukázať jeho úmysel, potom by mohla byť minimálne naplnená skutková podstata trestného činu všeobecného ohrozenia z nedbalosti.
Ostrý pre server iDNES.cz dodal, že slovenský vyšetrovateľ sa v telefonáte vyjadril v duchu, že slovenské orgány sa budú snažiť vyšetriť aj to Kotlárovo trestné konanie, ku ktorému došlo v Česku.
