Kotlár má ďalší vážny problém: Uznávaný imunológ na neho podá trestné oznámenie, vraj nemá na výber

Na výroky, ktoré zazneli počas seminára o očkovaní v českej Poslaneckej snemovni, chce reagovať právnou cestou český imunológ Zdeněk Hel. Profesor pôsobiaci na Univerzite v Alabame v USA oznámil, že podá trestné oznámenie na Petra Kotlára aj ďalších ľudí, ktorých považuje za šíriteľov nepravdivých informácií.
Jeho ohlásenie prišlo po pondelkovom vystúpení Petra Kotlára v českej snemovni, kde vyzval Andreja Babiša, aby sa znovu otvorila otázka dát týkajúcich sa očkovania proti covidu. Kotlár bol hosťom seminára, ktorý zorganizoval poslanec SPD Jindřich Rajchl. Informoval o tom Denník N.
„Je načase jasne povedať, že sloboda prejavu nie je licenciou na klamstvo, manipuláciu a ohrozovanie verejného zdravia a bezpečnosti. Každý, kto vedome šíri dezinformácie, musí niesť plnú morálnu aj právnu zodpovednosť za svoje výroky aj činy,“ uviedol Hel na sociálnej sieti.
Zastal sa aj Pekovej
Vo svojom prejave sa Kotlár zastal aj virologičky Sone Pekovej a apeloval na českých politikov, aby chránili jej odborné meno. Varoval pred tým, aby dochádzalo k znevažovaniu práce českých vedcov zo strany iných krajín.
Kotlár zároveň zopakoval tvrdenia, ktoré dlhodobo vyvolávajú kontroverzie. Naznačoval, že vírus spôsobujúci covid mohol byť umelo vytvorený, pričom ho prirovnával k biologickým zbraniam. Zároveň spochybnil dôveryhodnosť globálneho vedeckého konsenzu na túto tému.
