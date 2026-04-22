Problémy trvajú, poslanci nerokujú: Schôdza je opäť prerušená, problémy mali poslanci už včera

Poslanci Národnej rady (NR) SR zatiaľ pre technické problémy nezačali stredajšie rokovanie. Od rána bola technická prestávka, krátko po 11.00 h sa zišlo poslanecké grémium. Následne predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) informoval, že schôdza bude pokračovať až od 14.00 h. Vtedy majú prísť na rad návrhy z dielne rezortu pôdohospodárstva. Na pláne je aj tradičné hlasovanie o 17.00 h.
„Keby sa niečo udialo, budem vás informovať, ale zatiaľ je takýto postup,“ povedal poslancom Raši. V stredu má parlament rokovať do 20.00 h. Technické problémy riešil parlament už ráno, keď nezačal rokovanie štandardne o 9.00 h. Podpredseda NR SR Andrej Danko (SNS), ktorý vtedy viedol schôdzu, povedal, že sa robí všetko preto, aby sa spojazdnil systém.
Problém mali už aj včera
Technické problémy pri rokovaní mali poslanci už v utorok (21. 4.) popoludní, keď sa nedarilo prihlásiť sa s mikrofónom na faktickú poznámku. Parlament vtedy vyše hodinu nerokoval.
