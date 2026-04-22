Odbory Českého rozhlasu vyhlásili štrajkovú pohotovosť: Ohrozená je nezávislosť, hrozí prepúšťanie

Odbory Českého rozhlasu (ČRo) v stredu vyhlásili časovo neobmedzenú štrajkovú pohotovosť. Dôvodom je vládny návrh zákona o médiách verejnej služby, ktorý by okrem iného zmenil ich financovanie z koncesionárskych poplatkov na príspevok zo štátneho rozpočtu.
Zamestnanci rozhlasu sú podľa odborov odhodlaní štrajkovať, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe. Podľa predsedu Odborového zväzu Media Jana Křemena je návrh zákona neúplný a podľa niektorých ustanovení aj nepriateľský. „Navrhovaná výška financovania Českého rozhlasu je pre odbory absolútne neprijateľná, lebo vráti financovanie ČRo do roku 2005… Významne obmedzí činnosti ČRo a tiež jeho nezávislosť. Dôsledkom bude prepúšťanie zamestnancov, čo v konečnom dôsledku pocítia aj samotní poslucháči,“ podotkol.
Obavy z ovládnutia rozhlasu
Odbory podľa jeho slov vnímajú zmenu financovania ako účelovú, ktorej cieľom je rozhlas ovládnuť. „Odborári aj ďalší pracovníci verejnoprávnych médií sú pripravení nezávislé verejnoprávne médiá brániť, a to všetkými zákonnými prostriedkami,“ vyhlásil Křemen.
Podľa Jana Hergeta z Iniciatívy Veřejnoprávně zatiaľ nie je možné povedať, akú formu by prípadný štrajk mohol mať. Určite by sa to však podľa jeho slov odrazilo vo vysielaní. „Deklarujeme, že sme k štrajku odhodlaní a budeme sa naň pripravovať,“ podotkol. Český minister kultúry Oto Klempíř minulý týždeň predstavil návrh legislatívy, ktorou chce od budúceho roka zrušiť koncesionárske poplatky a médiá verejnej služby financovať konkrétnou čiastkou zo štátneho rozpočtu.
Menej peňazí a reakcia vlády
Podľa tohto návrhu by Česká televízia aj Český rozhlas dostali na svoju činnosť v roku 2027 menej peňazí, ako tento rok získajú z koncesionárskych poplatkov. Vláda odmieta, že by jej návrh ohrozil nezávislosť médií verejnej služby či demokraciu v Česku, ako to tvrdí napríklad opozícia.
Premiér ČR Andrej Babiš to opakovane označil za nezmysel. Proti návrhu zákona budú v stredu protestovať študenti naprieč Českom, ktorí chcú minútu pred dvanástou demonštratívne odísť z vyučovania. V Prahe bude nasledovať protestný pochod k ministerstvu kultúry.
