Odbory Českého rozhlasu vyhlásili štrajkovú pohotovosť: Ohrozená je nezávislosť, hrozí prepúšťanie

Foto: Facebook/Jana Hrbková

Nina Malovcová
TASR
Odbory v Českom rozhlase vyhlásili štrajkovú pohotovosť.

Odbory Českého rozhlasu (ČRo) v stredu vyhlásili časovo neobmedzenú štrajkovú pohotovosť. Dôvodom je vládny návrh zákona o médiách verejnej služby, ktorý by okrem iného zmenil ich financovanie z koncesionárskych poplatkov na príspevok zo štátneho rozpočtu.

Zamestnanci rozhlasu sú podľa odborov odhodlaní štrajkovať, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe. Podľa predsedu Odborového zväzu Media Jana Křemena je návrh zákona neúplný a podľa niektorých ustanovení aj nepriateľský. „Navrhovaná výška financovania Českého rozhlasu je pre odbory absolútne neprijateľná, lebo vráti financovanie ČRo do roku 2005… Významne obmedzí činnosti ČRo a tiež jeho nezávislosť. Dôsledkom bude prepúšťanie zamestnancov, čo v konečnom dôsledku pocítia aj samotní poslucháči,“ podotkol.

Obavy z ovládnutia rozhlasu

Odbory podľa jeho slov vnímajú zmenu financovania ako účelovú, ktorej cieľom je rozhlas ovládnuť. „Odborári aj ďalší pracovníci verejnoprávnych médií sú pripravení nezávislé verejnoprávne médiá brániť, a to všetkými zákonnými prostriedkami,“ vyhlásil Křemen.

Podľa Jana Hergeta z Iniciatívy Veřejnoprávně zatiaľ nie je možné povedať, akú formu by prípadný štrajk mohol mať. Určite by sa to však podľa jeho slov odrazilo vo vysielaní. „Deklarujeme, že sme k štrajku odhodlaní a budeme sa naň pripravovať,“ podotkol. Český minister kultúry Oto Klempíř minulý týždeň predstavil návrh legislatívy, ktorou chce od budúceho roka zrušiť koncesionárske poplatky a médiá verejnej služby financovať konkrétnou čiastkou zo štátneho rozpočtu.

Menej peňazí a reakcia vlády

Podľa tohto návrhu by Česká televízia aj Český rozhlas dostali na svoju činnosť v roku 2027 menej peňazí, ako tento rok získajú z koncesionárskych poplatkov. Vláda odmieta, že by jej návrh ohrozil nezávislosť médií verejnej služby či demokraciu v Česku, ako to tvrdí napríklad opozícia.

Foto: TASR/AP

Premiér ČR Andrej Babiš to opakovane označil za nezmysel. Proti návrhu zákona budú v stredu protestovať študenti naprieč Českom, ktorí chcú minútu pred dvanástou demonštratívne odísť z vyučovania. V Prahe bude nasledovať protestný pochod k ministerstvu kultúry.

Ministerstvo školstva vydalo usmernenie k sviatku na 8. mája: Školy majú viacero možností

Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Dunaj k vašim službám
Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to signál, že sa deje niečo zlé
Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to signál, že sa deje niečo zlé
Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Kráľovská rodina
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Slováci a Česi v zahraničí
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia

