Ministerstvo školstva vydalo usmernenie k sviatku na 8. mája: Školy majú viacero možností

Stredné školy Minister školstva Tomáš Drucker

Lucia Mužlová
TASR
Ako majú postupovať školy?

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR vydalo pre školy usmernenie, ako postupovať 8. mája, ktorý je tento rok sviatkom, avšak nie dňom pracovného pokoja. Z neho vyplýva, že školy majú viacero možností, ako môžu postupovať. Rezort zároveň upozorňuje, že riaditeľ školy môže dať deťom alebo žiakom riaditeľské voľno iba zo závažných dôvodov.

Prvou možnosťou je, že 8. máj bude bežný pracovný deň, avšak zamestnancom bude za vykonanú prácu prináležať mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok. Zamestnávateľ so zamestnancom sa môže dohodnúť aj na čerpaní náhradného voľna do budúcna za prácu vo sviatok (náhradné voľno sa môže čerpať najneskôr do 31. júla).

Ďalšou možnosťou je, že zamestnanec môže čerpať dovolenku, pričom tento deň sa mu odráta z dní zostávajúcej dovolenky. Zamestnávateľ môže zamestnancom nariadiť čerpanie dovolenky podľa Zákonníka práce. Podmienkou však je oznámenie aspoň 14 dní vopred, výnimočne skrátenie doby je možné so súhlasom zamestnanca.

Ministerstvo školstva odporúča v prípade náhradného voľna zvážiť vplyv na fungovanie výchovno-vzdelávacieho procesu školy. „A v prípade zváženia využitia náhradného voľna na posledný deň školského roka (30. 6.) aj zvážiť možnosti prerokovania so zástupcami rodičov žiakov a zamestnancov školy,“ uvádza sa v usmernení.

Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad

Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to signál, že sa deje niečo zlé
Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac