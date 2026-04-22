Ministerstvo školstva vydalo usmernenie k sviatku na 8. mája: Školy majú viacero možností

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR vydalo pre školy usmernenie, ako postupovať 8. mája, ktorý je tento rok sviatkom, avšak nie dňom pracovného pokoja. Z neho vyplýva, že školy majú viacero možností, ako môžu postupovať. Rezort zároveň upozorňuje, že riaditeľ školy môže dať deťom alebo žiakom riaditeľské voľno iba zo závažných dôvodov.
Prvou možnosťou je, že 8. máj bude bežný pracovný deň, avšak zamestnancom bude za vykonanú prácu prináležať mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok. Zamestnávateľ so zamestnancom sa môže dohodnúť aj na čerpaní náhradného voľna do budúcna za prácu vo sviatok (náhradné voľno sa môže čerpať najneskôr do 31. júla).
Ďalšou možnosťou je, že zamestnanec môže čerpať dovolenku, pričom tento deň sa mu odráta z dní zostávajúcej dovolenky. Zamestnávateľ môže zamestnancom nariadiť čerpanie dovolenky podľa Zákonníka práce. Podmienkou však je oznámenie aspoň 14 dní vopred, výnimočne skrátenie doby je možné so súhlasom zamestnanca.
Ministerstvo školstva odporúča v prípade náhradného voľna zvážiť vplyv na fungovanie výchovno-vzdelávacieho procesu školy. „A v prípade zváženia využitia náhradného voľna na posledný deň školského roka (30. 6.) aj zvážiť možnosti prerokovania so zástupcami rodičov žiakov a zamestnancov školy,“ uvádza sa v usmernení.
