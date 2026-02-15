Peňaženku môžete nechať doma: Železnice modernizujú služby, virtuálny preukaz má uľahčiť cestovanie dvom skupinám

Foto: SITA/Tomáš Bokor

Nina Malovcová
SITA
ZSSK spúšťa digitálne riešenie pre tisíce cestujúcich.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) rozširuje digitalizáciu svojich služieb a zavádza virtuálny zľavový preukaz na 100-percentnú zľavu z cestovného v mobilnej aplikácii IDeme vlakom. Cestujúci sa tak po novom budú môcť pri kontrole vo vlaku preukázať nárokom na zľavu priamo prostredníctvom mobilného telefónu.

Ako informoval hovorca ZSSK Ján Baček, virtuálny preukaz môžu využívať všetci zákazníci, ktorí majú aktivované Zákaznícke konto ZSSK online na webovej stránke dopravcu a doplnenú aktuálnu fotografiu v profile. „Cieľom tejto zmeny je presunúť čo najviac procesov do online prostredia a umožniť zákazníkom plnohodnotné digitálne cestovanie od vytvorenia zákazníckeho konta cez nákup cestovného dokladu až po jeho kontrolu vo vlaku,“ vysvetlil Baček.

Ako funguje zákaznícke konto

Virtuálny zľavový preukaz je alternatívou k papierovým kartám vydávaným na predajných miestach, pričom fyzické preukazy ostávajú naďalej v platnosti. Zákaznícke konto si možno vytvoriť online na webe ZSSK alebo v aplikácii IDeme vlakom. Určené je pre bežných cestujúcich bez nároku na zľavu, žiakov a študentov, seniorov od 70 rokov aj zamestnancov s nárokom na železničnú cestovnú výhodu.

Ilustračná foto: TASR/Marko Erd

Konto sa zakladá ako základný preukaz, ku ktorému si cestujúci následne zvolí typ zľavy podľa svojho nároku. Súčasťou registrácie je nahratie aktuálnej profilovej fotografie. Po vytvorení virtuálneho preukazu je identita zákazníka evidovaná ako neoverená. Overenie môže vykonať pokladník v osobnej pokladnici alebo vlakový personál na základe predloženého dokladu totožnosti.

Rýchlejšia kontrola a rast digitálnych služieb

Informácia o overení sa zobrazí v aplikácii približne do jednej hodiny. Virtuálny preukaz obsahuje dynamický 2D kód, ktorý umožňuje rýchlejšiu a efektívnejšiu kontrolu oproti načítavaniu údajov z plastovej karty .Zavedenie virtuálnych zľavových preukazov je ďalším krokom ZSSK k digitálnym službám dopravcu.

Nákup cestovných lístkov prostredníctvom digitálnych kanálov už preferuje 60 percent cestujúcich, z toho 46 percent využíva aplikáciu IDeme vlakom a 14 percent e-shop dopravcu. Počet stiahnutí aplikácie v minulom roku presiahol pol milióna a počet aktívnych používateľov v roku 2025 prekročil 400-tisíc, čo predstavuje medziročný nárast približne o 30 percent.

