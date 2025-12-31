Pauhofová o prepúšťaní v SND: Vysvetlila, prečo ponúkla svoje miesto a spochybnila prínos konsolidácie

Kríza v kultúre
Pauhofová hovorí o dôsledkoch pre súbor.

Herečka Táňa Pauhofová sa na sociálnej sieti vyjadrila k svojej situácii v Činohre Slovenského národného divadla (SND). Pauhofová je jednou z pätice hercov a herečiek, ktorí po Novom roku majú skončiť v činohernom súbore. Okrem nej ide o hercov Romana Poláčika, Martina Šalachu a Daniela Žulčáka, a tiež herečku Annu Magdalénu Hroboňovú.

Samotné divadlo v reakcii argumentovalo konsolidáciou a potrebou šetrenia aj na mzdových nákladoch. Tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková poukázala, že prepúšťanie zasahuje všetky ministerstvá aj štátne inštitúcie, pričom SND čelí danej výzve rovnako ako ostatné inštitúcie. Ako uviedla, divadlo celkovo ruší temer 10 percent miest, zdôraznila, že ide o všetky útvary SND, teda Balet, Operu, Činohru, Umelecko-dekoračné dielne, ako aj administratívu.

Prepúšťanie a presun hercov do externého prostredia

„Všetky personálne opatrenia boli prerokované s jednotlivými šéfmi útvarov, ako aj piatimi odborovými organizáciami a dejú sa v súlade so zákonníkom práce a s legislatívnymi pravidlami,“ uviedla, poukazujúc, že personálne opatrenia zasiahli samozrejme aj oblasť činohry, a pätica hercov odchádza z interného stavu do externého prostredia.

„S týmito hercami boli uzatvorené zmluvy o externom účinkovaní, takže tieto opatrenia nezasiahnu hrací ani dramaturgický plán a diváci nebudú ukrátení. SND považuje túto záležitosť za internú a medializáciu za strany hercov za účelovú,“ uviedla tlačová tajomníčka SND.

 

Samotná Pauhofová vo vyjadrení potvrdila, že súbor muselo v dôsledku konsolidácie opustiť päť členov. „Rôznych päť mien zo súboru, nielen tie naše – by boli pre súbor stratou. Preto si osobne nemyslím, že hlavný problém je kto konkrétne, ale či je toto vôbec prínosné a správne pre prevádzku divadla. Či je to skutočne konsolidačné opatrenie, ktoré ekonomickú situáciu divadla ozdraví,“ napísala.

Atmosféra v súbore

Dodala, že vie, že to nerobí dobrú atmosféru v súbore a niektorým to skomplikuje osobnú situáciu. „A nie je to len o peniazoch. Je to aj o pocite bezpečia, istoty, o kontinuite a raste v súbore, ktorý považujeme za svoj druhý domov,“ podotkla herečka. Doplnila, že pre nich ostáva prioritou slobodne hrať a tvoriť, keďže aj cez svoju tvorbu a pôsobenie na scénach môžu reflektovať a divákom prinášať nielen umelecký zážitok, ale aj ich osobný postoj.

„O tento priestor a túto možnosť sme zatiaľ nechceli prísť,“ uviedla Pauhofová. Herečka tiež uviedla, že viacero kolegov ponúklo svoje miesta, aby sa predišlo kolapsu hracieho plánu, a tiež aby neboli ohrození tí kolegovia, pre ktorých by absencia v súbore mohla znamenať existenčný problém.

Foto: SITA/Tomáš Susko

„Nakoniec došlo ku konsenzu s vedením SND iba pri mojom mene: ja sama som ponúkla svoje miesto, aby nemusela odísť u nás mimoriadne vyťažená mladá kolegyňa,“ napísala Pauhofová. Dodala, že toto svoje rozhodnutie považovala a považuje v danej situácii za správne.

Rozhodnutie ponúknuť vlastné miesto

„Som uplynulé tri roky na rodičovskej dovolenke, v repertoári nášho divadla mám momentálne iba jedno predstavenie, a tak som považovala za absurdné, aby o miesto prišiel niekto, kto je v súčasnosti plne vyťažený a každý večer obhajuje svoje pôsobenie svojou prácou na doskách SND,“ ozrejmila s tým, že došlo k dohode, že jej pracovná pozícia zanikne dňom ukončenia rodičovskej dovolenky. Zároveň môže byť naďalej súčasťou divadla ako externý pracovník „neznamená to teda (podľa dohody), že si už v divadle neškrtnem“.

„Nemôžem sa zatiaľ zbaviť presvedčenia, že ide o dočasný stav (max. 2 roky) a nádeje, že sa v súbore opäť stretneme. Bez ohľadu na papier sa po 23 rokoch v našom súbore stále cítim a budem cítiť jeho súčasťou. Pre nás je totiž naše divadlo oveľa viac, ako iba zamestnanie, post alebo prostriedok. Je našou bytostnou súčasťou a…láskou,“ uzavrela.

