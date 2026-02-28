Parkovanie na mieste pre elektromobil? Šoféri sa hnevajú, polícia posiela jasný odkaz

Foto: TASR -Dano Veselský, TASR - Radovan Stoklasa

Martin Cucík
Vodičov rozdelilo vyhradené parkovanie pre elektromobily. Spýtali sme sa na tému mestskej polície v Bratislave.

Parkovacia politika mnohých miest v posledných rokoch spôsobuje vrásky nejednému vodičovi. Zaparkovať je často problém, nájsť neplatené parkovisko v meste ešte väčší. Pridávajú sa k tomu aj novinky, napríklad vyhradené miesta pre nabíjanie elektromobilov.

Na sociálnych sieťach sa rozpútali diskusie ohľadne umiestnenia týchto parkovacích miest. Často sa totiž nachádzajú na „lukratívnych“ miestach, napríklad pri vchode do nákupného centra. Ľudí to môže nabádať k tomu, aby tam pri krátkom nákupe zastavili aj s tradičným „spaľovákom“. To však neodporúčame.

Pokuta až do 100 eur

Rozhodli sme sa osloviť mestá a preveriť, ako v praxi postupuje mestská polícia, ak vodič zaparkuje na mieste určenom výhradne pre nabíjanie elektromobilov.

„Za neoprávnené parkovanie vozidla na mieste vyhradenom pre nabíjanie elektromobilov hrozí priestupcovi v blokovom konaní pokuta do výšky 50 eur. V správnom konaní môže byť ešte vyššia, a to do 100 eur,“ vyjadrila sa pre interez Barbora Krajčovičová, hovorkyňa mestskej polície v Bratislave.

Foto: TASR, Daniel Stehlík

Pri porušení zákona na vás teda čaká pokuta, pričom postup polície je jasne daný, rovnako ako pri každom inom priestupku.

Hliadky mestskej polície riešia takéto situácie štandardným spôsobom, obdobne ako iné porušenia na úseku dopravy. Situáciu riadne zadokumentujú a vodiča riešia uložením sankcie priamo na mieste, prípadne sa priestupca na základe oznámenia dostaví na príslušný útvar mestskej polície za účelom prejednania priestupku,“ doplnila Krajčovičová.

Ako ďalej vysvetlila, podrobnú štatistiku o počte takýchto priestupkov však polícia nevedie. Toto porušenie totiž spadá, spolu s mnohými ďalšími situáciami, pod § 25 ods. 1 písm. n) zákona o cestnej premávke, ktorý hovorí, že vodič nesmie zastaviť a stáť pred vjazdom na cestu alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené.

Pozor, aj ak vlastníte elektromobil

Ak však máte elektromobil, aj tu platia určité pravidlá. Tieto miesta sú podľa zákona určené výhradne pre elektrické vozidlá počas nabíjania. Pri parkovaní teda vodiči musia byt obozretní. Nestačí len, že ide o elektrické auto.

Ak vodič vozidlo len zaparkuje a nepripojí ho k nabíjačke, dopúšťa sa rovnakého priestupku, ako vodič so spaľovacím motorom. Mestská polícia môže v takom prípade postupovať rovnako prísne.

Ak elektromobil blokuje nabíjacie miesto bez toho, aby sa nabíjal, hrozí jeho majiteľovi pokuta. V praxi ide najmä o situácie, keď vodiči po skončení nabíjania vozidlo neodparkujú, alebo miesto využijú len ako „výhodné parkovanie“.

