Pamätáte si ju? Herečka Lívia Bielovič sa vrátila k reklame z roku 2004, ktorú všetci poznali

Občas je príjemné vrátiť sa v spomienkach späť a pripomenúť si momenty, ktoré mali svoj jedinečný čas aj atmosféru.
Presne to urobila aj herečka Lívia Bielovič, ktorá sa k podobným zážitkom rada vracia, ako to ukázala už aj pred časom. Na svojom Instagrame si tentoraz zaspomínala na reklamu z roku 2004 pre spoločnosť Home Credit, ktorú natáčala v Moskve.
Herečka, ktorá už v minulosti otvorila zákulisie natáčania, napríklad aj prostredníctvom záberov z nakrúcania ambiciózneho projektu o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, tentoraz priblížila atmosféru vtedajšieho štábu aj svoje dojmy z mesta, ktoré na ňu kedysi pôsobilo úplne inak než dnes.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Moskva znela inak
Herečka sa v spomienkach vrátila na začiatok natáčania a opísala atmosféru, ktorá ho sprevádzala. „Písal sa r. 2004. Lokácia – Moskva a nakrúcanie reklamy pre mnohých dobre známu finančnú spoločnosť. Vtedy malo pre mňa to mesto úplne odlišný vibe. Crew bol svieži, mladý a veľmi dobre fluent v english,“ priblížila okolnosti vzniku reklamy.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
S úsmevom si vybavila aj moment, ktorý jej utkvel v pamäti najvýraznejšie. „Pamätám si po rusky len ‘plejbek, mator, náčelje!’ (samozrejme azbuku neovládam vôbec, tak tu máš level of ‘píš ako počuješ’) teda ‘zvuk, kamera, akcia!’… Smiešne mi bolo za každým behom a zrejme preto mi to utkvelo v pamäti,“ dodala k jazykovej bariére. Následne doplnila, ako na ňu celé prostredie pôsobilo. „Vtedy to znelo ľubozvučne a milo,“ zhodnotila atmosféru vtedajšej Moskvy.
Nahlásiť chybu v článku