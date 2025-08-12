Oznámila smutnú správu. Bývalá finalistka SuperStar priznala ochorenie, s ktorým roky bojuje, a ukázala zraniteľnosť

Hoci jej víťazstvo v druhej Česko Slovenskej SuperStar ušlo len o chlp, a nakoniec ju porazil Lukáš Adamec, venuje sa stále svojej vášni, ktorou je spev. Žne úspechy a navonok to vyzerá tak, že sa jej naozaj darí. Vo svojom vnútri však zvádza dlhý boj, ktorý je pre ňu zaťažkávajúcou skúškou. Jej telo si prechádza utrpením, ktoré by nik nechcel zažiť.
Už 6 rokov sa snaží zbaviť vážneho ochorenia, ktoré jej strpčuje život. Bývalá superstaristka Gabriela Gunčíková vyšla s pravdou von a prezradila svojim fanúšikom nepríjemnú vec. Uvedené priznanie nik nečakal, nie je to totiž niečo, nad čím by človek len tak mávol rukou.
Spochybňovala vlastnú existenciu
Česká speváčka momentálne žije v Amerike, aj to je dôvod, prečo sa fanúšikom na sociálnej sieti prihovára v anglickom jazyku. Spravila tak aj tentokrát, no oznámila im niečo, čo nie je práve najpríjemnejšie. Práve naopak, je dosť možné, že pri čítaní jej príspevku na Instagrame sa mnohým budú tisnúť slzy do očí.
Umelkyňa zvádza boj s ochorením, ktoré postihlo dokonca aj speváka Justina Timberlakea. Spomenula to v súvislosti s jedným songom, ktorý predviedla a ukázala tak zlato v hrdle vo zverejnenom videu. „Predviesť @andrewlloydwebber-ovu skladbu Getsemane z @jesuschristsuperstar je pre mňa jednou z najväčších hlasových a emocionálnych výziev, aké môže umelec podstúpiť. Táto skladba si vyžaduje viac než len technickú presnosť – volá po zraniteľnosti, hĺbke a ochote stelesniť jej samotnú dušu,“ napísala speváčka na Instagrame.
Nasledovali slová plné zraniteľnosti a zároveň smútku a bolesti. „Život so zákernou chronickou lymskou boreliózou, ktorý trvá už viac než šesť rokov, mi dal intímne pochopenie utrpenia a vytrvalosti. Niekoľkokrát som spochybnila vlastnú existenciu a premýšľala, koľko bolesti dokáže jedna duša zniesť,“ pokračovala v príspevku.
Gabriela je zjavne veriaca, keďže spomenula Ježiša Krista. A aj keď to nie je pre ňu jednoduché, nakoniec bolesť otočila na silu a niečo, čo človeka môže posilniť a zmeniť mu pohľad na život. „Aj keď sa to nedá porovnať s Kristovým utrpením, trúfam si povedať, že aj ja som niesla svoj vlastný kríž. Bolesť, ak nás nezlomí, má silu nás premeniť. Formuje hlbší charakter, väčší súcit a vďačnosť za život,“ poznamenala umelkyňa.
