Otvorili sme Pandorinu skrinku: Situácia medzi deťmi je alarmujúca, musíme regulovať ich prístup k internetu

Foto: Pexels

Zuzana Janíková
TASR
Poverená prezidentka Policajného zboru SR Jana Maškarová v diskusii upozornila na rastúce riziko zneužívania identity detí prostredníctvom AI.

Zástupcovia štátu, polície, školstva a odborných inštitúcií diskutovali o ochrane detí vo virtuálnom svete poznačenom rýchlym rozvojom umelej inteligencie (AI). Prvé stretnutie zvolal štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR a splnomocnenec vlády pre umelú inteligenciu Radoslav Štefánek. Diskusie budú pokračovať. TASR o tom informoval odbor komunikácie MIRRI.

„Aj menšie krajiny ako Slovensko môžu byť v otázke ochrany detí pred rizikami AI flexibilnejšie a rýchlejšie reagovať než väčšie štáty. Chceme vyslať svetu jasný signál, že je to pre nás dôležitá téma a aktívne ju riešime. To, že tu spolu diskutujeme, je prvým krokom. Dokazujeme, že nám to nie je ľahostajné,“ uviedol Štefánek.

Poverená prezidentka Policajného zboru SR Jana Maškarová v diskusii upozornila na rastúce riziko zneužívania identity detí prostredníctvom AI. Predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov SR Zuzana Valková doplnila, že pripravovaná legislatíva má posilniť ochranu osobnosti v online prostredí. Nový trestný čin, ktorým je porušenie osobnostných práv prostredníctvom digitálneho falšovania, má dať právny rámec postihovaniu tzv. deepfake obsahu.

Situácia je alarmujúca

„Otvorili sme Pandorinu skrinku. Situácia medzi deťmi je alarmujúca. Najdôležitejšia je dôsledná limitácia veku v online priestore, osobitne prístupu k sociálnym sieťam a kontrola dodržiavania týchto limitov,“ uviedol komisár pre deti Jozef Mikloško. Zdôraznil zlý vplyv technológií na detskú psychiku, čo je podložené aj výsledkami viacerých odborných výskumov.

Pavol Šedo z Digitálnej koalície upozornil, že útoky vo virtuálnom svete dokážu často ublížiť viac než fyzické. „Existujú prípady, ktoré často neskončia len v rukách odborníkov, ale končia sa fatálne. Spoločnosť by mala vedieť, že následky sú naozaj vážne a nebrať to na ľahkú váhu. Samotné posúdenie následku by malo vytvárať základ na posúdenie trestno-právnej zodpovednosti,“ zdôraznil.

Radoslav Baťo Varga z ministerstva školstva informoval, že rezort prvýkrát zakotví v školskom zákone pojem rizikového vzdelávania a zásady bezpečného a etického využívania digitálnych technológií vrátane umelej inteligencie. „Naším cieľom je, aby sa umelá inteligencia využívala zmysluplne a bezpečne a aby mali deti aj učitelia dostatočné vedomosti na pochopenie jej možností, rizík a vplyvu na spoločnosť,“ dodal.

