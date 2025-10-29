Nový lacný reťazec už zajtra otvorí novú predajňu. Množstvo vecí tu nestojí ani 3 eurá, mieri do mesta na východe Slovenska

Príchod diskontného nemeckého reťazca Woolworth bol v posledných mesiacoch avizovaný už viackrát a jasné bolo aj to, že svoj prvý obchod na našom trhu otvorí v Bratislave. Nasledovali ho lokality na východnom Slovensku – Prešov a Michalovce, pričom východniari si túto značku užijú od zajtra aj na Spiši.
Konkrétne sa tak podľa informácií na oficiálnom webe spoločnosti stane v Spišskej Novej Vsi. Otváranie je naplánované na 30. októbra v známej obchodnej zóne S1 Center, v ktorej sú lokalizované aj ďalšie známe značky vrátane priamej konkurencie z Holandska.
Počet pobočiek sa však bude ešte v blízkej dobe zvyšovať, nakoľko začiatkom novembra svoje brány otvorí prevádzka v Ružomberku. Prednedávnom sme vám tiež priniesli informácie o tom, že Woolworth hľadá posily naprieč celým Slovenskom a okrem spomínaných lokalít sa hovorí aj o ďalších predajniach v Bratislave, Liptovskom Mikuláši, Žiline, Trnave či Revúcej.
Desiatky obchodov v najbližších rokoch
Počas otváracieho dňa zástupcovia nemeckej spoločnosti pre náš trh uviedli, že počas aktuálneho roka by chceli mať otvorených 10 nových predajní, pričom v nasledujúcom roku tento počet zdvojnásobia a sprístupnia zhruba 20 obchodov. Slovensko je zároveň piatou krajinou, do ktorej sa lacný obchodník rozhodol vstúpiť. Okrem nás nájdeme logo Woolworthu aj v Českej republike, Rakúsku, Nemecku a Poľsku.
Woolworth teda v súčasnosti prevádzkuje takmer 800 predajní v Nemecku, desiatky ďalších v Rakúsku a Poľsku a celkovo približne 900 v rámci EÚ. Dlhodobým cieľom je podľa kompetentných dosiahnuť až 5 000 predajní naprieč Európou. Česká republika aj Slovensko v tejto stratégii zohrávajú kľúčovú úlohu.
Výhodou pre Woolworth môže na tuzemskom trhu byť to, že pre domácich spotrebiteľov ide o známy koncept diskontu so zmiešaným tovarom. Ten si Slováci mimoriadne obľúbili a aktívne ho vyhľadávajú.
Ako nám zástupcovia spoločnosti počas otvárania v Bratislave priblížili, množstvo produktov sa v prevádzkach spoločnosti Woolworth predáva za menej ako tri eurá. Nízke ceny sme badali prakticky vo všetkých sekciách vrátane oblečenia, a aj keď ide o základný kameň diskontného konceptu, Nemci ponúkajú tiež takzvanú premium kategóriu.
Viac o spoločnosti
Tradícia značky Woolworth siaha až do 19. storočia, keď sa v USA zameriavala na predaj lacného tovaru. V minulom storočí patril reťazec medzi najvýraznejšie obchodné siete na svete, no vplyvom konkurenčného prostredia a interného vývoja sa napokon rozdelil na dve vetvy – tá americká zmenila zameranie a dnes pôsobí pod značkou Foot Locker, nemecká zase pokračuje pod značkou Woolworth.
Po úspešnom reštarte v roku 2010 sa stal Woolworth jedným z najrýchlejšie rastúcich maloobchodných reťazcov v Nemecku a v posledných rokoch spoločnosť expandovala do Rakúska, Poľska a Českej republiky.
