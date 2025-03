Otvorí sa mimoriadna schôdza parlamentu? Matovičovci sa obávajú jedného scenára, apelujú hlavne na Progresívne Slovensko

Ako upozornilo, na schôdzu by poverený predseda Národnej rady (NR) SR mohol zaradiť aj zloženie sľubu poslanca. Ide o Miroslava Radačovského, ktorý by mal do parlamentu nastúpiť ako náhradník za Rudolfa Huliaka, ktorý sa pred niekoľkými dňami stal ministrom cestovného ruchu a športu.

Vládna koalícia po Huliakovom odchode na ministerstvo disponuje podporou 75 poslancov, Radačovský by jej mal zaistiť tesnú väčšinu 76 hlasov.

Postoj trojice poslancov na čele so Samuelom Migaľom (nezaradený, vylúčený z Hlasu) nie je jasný, rokovania o ich podpore pre koalíciu prebiehajú. V minulosti ale opakovane deklarovali podporu pre vládu. Na to, aby mohol Radačovský zložiť sľub, je potrebné otvoriť parlamentnú schôdzu, na čo je ale potrebná nadpolovičná väčšina poslancov NR SR, teda 76.

„Keď sa raz táto schôdza otvorí, Žiga kedykoľvek počas nej vyzve Radačovského, aby zložil sľub poslanca a Progresívne Slovensko tak poslúži Ficovi svojimi hlasmi pri otvorení schôdze. Kľúčové je, či Progresívne Slovensko poslúži Ficovi a pomôže mu udržať si väčšinu v parlamente,” vyjadril sa predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko Michal Šipoš. Hovorí tiež o tom, že vláda si Huliaka „kúpila“, podobný scenár očakáva s migaľovcami.

Predseda PS Michal Šimečka sa dnes v relácii Politika 24 v televízii JOJ24 vyjadril, že nedovolia koalícii schôdzu „uniesť“ a uvidia, ako sa ku schôdzi postaví vedenie parlamentu. Podľa toho sa zariadia. Pomáhať koalícii ale nemienia. Na upustenie od mimoriadnej schôdze k transakčnej dani apelovalo aj opozičné KDH.