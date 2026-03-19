Obrovská radosť u Weiterovcov: Nikola Weiterová porodila dcéru, meno vás prekvapí

Rodina známeho slovenského speváka má veľký dôvod na radosť.
Dcéra legendárneho slovenského speváka Otta Weitera, Nikola Weiterová, ktorá už dlhodobo žije v Spojených štátoch amerických, porodila svoje prvé dieťa – dcérku, ktorej dala zaujímavé meno. Otto Weiter patrí medzi známe osobnosti slovenskej hudobnej scény a počas svojej kariéry si získal popularitu najmä v oblasti šlágrovej hudby. O túto šťastnú novinku sa Nikola podelila na svojom Instagrame, kde jej príspevok okamžite vyvolal vlnu gratulácií a pozitívnych reakcií.
Dlhé čakanie na vytúžený okamih
Nikola Weiterová sa so svojimi pocitmi podelila veľmi úprimne a emotívne. Priznala, že na túto chvíľu čakala dlhé roky a bolo cítiť, aký veľký význam pre ňu tento moment má. Jej dcérka prišla na svet 9. marca 2026 o 20:43, vážila 3,2 kilogramu a merala 52 centimetrov.
„Čakala som na túto chvíľu, ktorá sa zdala ako celý život – úprimne povedané, takmer 35 rokov. Udržať si ťa ako svoje najvzácnejšie tajomstvo a chrániť ťa bolo najväčšou cestou môjho srdca,“ napísala Nikola.
