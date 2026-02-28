Otriaslo to oknami: Výbuch počuli aj návštevníci pláže pri Dubaji, Slovenka opísala dramatické momenty

Dodala, že na oblohe taktiež spozorovala vojenské lietadlá, zrejme stíhačky.

Irán v reakcii na americko-izraelské údery v sobotu zaútočil na viaceré vojenské zariadenia USA na Blízkom východe vrátane základne v Spojených arabských emirátoch (SAE). Svedkyňa pochádzajúca zo Slovenska pre TASR uviedla, že výbuch zaznamenali aj v okolí Dubaja.

„Bola som približne hodinu od Dubaja vo vonkajšej reštaurácii na pláži v meste Umm al-Kajwajn. Ľudia okolo nás začali čítať správy o dianí v regióne. Krátko nato sme v diaľke počuli jednu výraznú explóziu a potom zvuky (vysoko) vo vzduchu,“ uviedla pre TASR Slovenka žijúca v Dubaji, ktorá si želala ostať v anonymite. Dodala, že na oblohe taktiež spozorovala vojenské lietadlá, zrejme stíhačky.

Údery na základne USA v regióne

Irán v reakcii na údery Spojených štátov a Izraela zaútočil na americké vojenské zariadenia v Katare, Bahrajne, Kuvajte a SAE. Úrady v SAE potvrdili, že pri údere na základňu v Abú Zabí zahynula najmenej jedna osoba. Agentúra AFP s odvolaním sa na svojich svedkov rovnako informovala o výbuchu v okolí Dubaja. Jeden z nich ho popísal ako „veľkú explóziu, ktorá otriasla oknami“. Iný tvrdí, že spozoroval tri letiace rakety.

