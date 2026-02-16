Gény nepustia: Syn Andrey Verešovej vyrástol do krásy a očaril fanúšikov

Puto medzi matkou a synom sa najviac ukazuje v jednoduchých spoločných chvíľach. Niekedy stačí jeden moment, aby si človek uvedomil, ako rýchlo z malého chlapca vyrástol mladý muž.
Na Instagrame zverejnila modelka Andrea Verešová fotografie z brnianskej módnej prehliadky Styl a Kabo, kde ju sprevádzal syn Daniel Tobiáš, z ktorého vyrástol príťažlivý mladý muž. Spoločné zábery ukazujú ich blízky vzťah a zároveň pripomínajú, ako rýchlo deti dospievajú.
Rodinný moment z módneho podujatia zaujal aj fanúšikov, ktorí sa zhodli, že z Daniela rastie krásny mladý chlap. Verešová tak prežila pracovný večer na móle aj výnimočnú chvíľu po boku syna, ktorý sa čoraz istejšie vydáva vlastnou cestou.
Slová o láske, ktoré dojali fanúšikov
K spoločným fotografiám pridala Andrea Verešová aj osobné vyznanie o rodičovskej láske. „Láska má mnoho podôb. Nie je to len vášeň, ktorá horí rýchlo a jasne. Je to aj tichá prítomnosť niekoho, kto kráča vedľa vás. Je to ruka položená na ramene, pohľad, ktorý hovorí ‚som tu‘, aj keď netreba žiadne slová,“ napísala.
Andrea ďalej potom priznala, že ako rodičia si často myslíme, že učíme deti o živote a láske, no v skutočnosti sú to práve deti, ktoré učia dospelých čistej, nezištnej láske. „O láske, ktorá nič nežiada, nič nepredstiera, len existuje. Každým dňom, každým malým gestom, každým spoločným krokom,“ pokračovala.
Spomienku na spoločný večer uzavrela slovami: „Včera ma môj syn sprevádzal na módnej prehliadke. Už nie ako malé dieťa, ale ako mladý muž, gentleman, ktorý kráča vedľa mňa s pokojom a istotou. A ja som si uvedomila, ako ten čas letí… A že láska nie je o tom držať. Je o tom vedieť pustiť, a napriek tomu zostať navždy spojení,“ dodala modelka.
Na samotný záver doplnila aj milý valentínsky odkaz: „Na Valentína oslavujeme lásku. No tá najväčšia láska sa neodohráva v okázalých gestách. Žije v každodennosti. V prítomnosti. V dôvere. V tom, že si navzájom dokazujeme: vidím ťa. Som tu. A vždy budem. Pretože láska nie je okamih. Láska je smer,“ zakončila úprimne.
