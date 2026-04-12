Magyar prehovoril po zatvorení volebných miestností: Tvrdí, že Maďarsko píše históriu. Zazneli aj vážne obvinenia

Po 19.30 h sa Péter Magyar prvýkrát objavil pred novinármi a povedal, že Maďarsko a mnohí Maďari dnes opäť píšu históriu. Poďakoval sa všetkým, ktorí išli voliť, bez ohľadu na to, koho volili.
Podľa údajov o účasti mohlo voliť viac ako 6 miliónov ľudí. „Toto je rekord v účasti, ľudia nikdy nevyužili svoje právo voliť v takomto pomere od roku 1990. Prevažná väčšina Maďarov cítila, aké dôležité a kľúčové boli tieto voľby.“
Očakávania a prvé reakcie
Podľa Magyara „je to oslava demokracie.“ Niektoré prieskumu očakávajú dokonca dvojtretinové víťazstvo strany Tisza, no Magyar to nekomentoval. Poznamenal však, že v strane „sú optimistickí“ a s „opatrnou nádejou“.
Nechcel zachádzať do detailov, kým nebude poznať výsledky volieb. Poďakoval sa 50 000 dobrovoľníkom za ich prácu a potom povedal, že dostali tisíce hlásení o podvodoch rôzneho stupňa závažnosti. Zopakoval, že to bude mať po zmene vlády následky a že páchatelia podvodov aj podnecovatelia budú niesť zodpovednosť pred zákonom a pôjdu do väzenia.
Nahlásiť chybu v článku