Orbán vyšle do Ruska obchodnú delegáciu: Pripravuje sa na spoluprácu po ukončení vojny na Ukrajine

Rusko by malo byť podľa neho reintegrované do západnej ekonomiky.

Maďarský premiér Viktor Orbán v sobotu vyhlásil, že v najbližších dňoch vyšle do Ruska obchodnú delegáciu. Do krajiny vycestuje v rámci príprav na obdobie po ukončení vojny na Ukrajine. Orbán sa tak vyjadril na predvolebnom zhromaždení v Kecskeméte. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Delegácia sa podľa Orbána zameria na hospodársku spoluprácu, najmä v povojnovom období. Maďarský premiér tvrdí, že Rusko by po skončení vojny malo byť opäť integrované do západnej ekonomiky. „Musíme myslieť dopredu, pretože ak nám Boh pomôže a vojna skončí bez toho, aby sme boli do nej vtiahnutí, a ak americký prezident uspeje v reintegrácii Ruska do globálnej ekonomiky a sankcie budú zrušené, ocitneme sa v odlišnej ekonomickej situácii,“ povedal Orbán.

Pri návšteve Moskvy koncom novembra Orbán Putinovi slúbil, že bude naďalej dovážať ruskú ropu a plyn, a to napriek nesúhlasu Európskej únie. Maďarská spoločnosť MOL tiež uvažuje o kúpe zahraničných aktív sankcionovaného ruského ropného gigantu Lukoil.

