Mimoriadna udalosť: V Košiciach sa zrazili dve električky, hlásia viacero zranených

V košickej mestskej časti Západ došlo v pondelok k zrážke dvoch električiek. Zranenia malo utrpieť najmenej šesť ľudí. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint. Na mieste zasahujú všetky zložky záchranného systému.
Košická krajská polícia na sociálnej sieti informuje, že k zrážke došlo na Triede SNP. Podľa doterajších zistení jedna električka stála na červenej, keď do jej zadnej časti narazila druhá. K vykoľajeniu nedošlo.
„K vykoľajeniu nedošlo. Podľa prvotných informácií sa v električkách nachádzalo spolu približne 40 cestujúcich. Šesť osôb utrpelo zranenia nezisteného rozsahu,“ uviedla polícia. Na verejnosť apelovala, aby rešpektovala pokyny policajtov a záchranárov. Podľa hasičov by malo ísť o ľahké zranenia.
Nahlásiť chybu v článku