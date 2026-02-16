Okrem Eurovey tam nič nie je: Video o Bratislave rozdelilo ľudí na dva tábory

Foto: Unsplash

Petra Sušaninová
Stojí Bratislava za to?

Nejeden turista o Bratislave možno predtým ani nepočul, no po návšteve z nej odchádza milo prekvapený. Pochopiteľne, inak slovenské hlavné mesto vníma človek, ktorý na Slovensku žije. Stačilo jedno video, aby sa rozpútala diskusia.

Čo si ľudia myslia o Bratislave?

Na sociálnej sieti sa objavilo video, ktoré začína Slovami, že Bratislava je jedno za najviac podceňovaných hlavných miest Európy. Je vraj zároveň jedným z najmladších a najkompaktnejších hlavných miest. Je vraj tiež jediné, ktoré hraničí s dvoma krajinami, s Rakúskom a s Maďarskom. Staré Mesto je údajne ako vystrihnuté z rozprávky.

„Toto mesto prekvapí každého, kto ho navštívi,“ dozvedáme sa z videa. Komentáre na seba nenechali dlho čakať a, žiaľ, nie všetky boli pozitívne. Jeden z komentujúcich píše, že Bratislava vôbec nie je podceňovaná, ba práve naopak, je to vraj jedno z najhorších hlavných miest.

@atlas.whiz Fun Facts About Bratislava #bratislava #bratislavafacts #europ #austria #hungary ♬ original sound – Atlas Whiz

Pekná nanajvýš na jednodňový výlet

Iní ju síce obhajujú ako pekné, čisté a čoraz modernejšie mesto, no vraj je to maximálne na jednodňový výlet. Ďalší si myslí, že okrem Eurovey tam nič nie je. Nájdu sa aj takí, ktorí sa sťažujú na priveľa ľudí bez domova v uliciach. Podľa niektorých je to ale jedno z najlepších miest na život v Európe vôbec.

Diskusia k tomuto videu sa rozbehla aj na Reddite. Niektorí si myslia, že Bratislava je skutočne  podceňovaná a malo by to tak ostať aj naďalej. Iní súhlasia s názorom, že Bratislava je pekná nanajvýš na jednodňový výlet, a tým to končí.

Turista z Austrálie má ale jednoznačný názor. Slovenské hlavné mesto navštívil už viackrát, teda tu nestrávil len jeden deň. Myslí si, že je to veľmi pekné miesto, kde toho môže človek vidieť a zažiť veľa. Navyše je to skvelá strategická lokalita, odkiaľ môže vyraziť skúmať ďalšie mestá nielen na Slovensku, ale aj v spomínanom Rakúsku či v Maďarsku.

Foto: Unsplash

Niektorí na ňu nedajú dopustiť

Ďalší vyratúvajú jej výhody, ako napríklad pekný lesopark, dobrá voda zo Žitného ostrova, ale aj fakt, že sa v nej stále niečo deje a ak by aj nie, Viedeň je len na skok. Nehovoriac o tom, že sú po ruke dve letiská. Všetko je vraj pomerne blízko a poľahky sa tam dostanete či už na bicykli alebo električkou.

Ak chcete vedieť viac o tom, čo si o Bratislave myslia turisti, prečítajte si náš článok o tom, prečo reštaurácia nahnevala návštevníkov z Británie. Pri srdci vás zas zahreje humor muža, ktorý sa na Slovensko prisťahoval pred 27 rokmi a žije tu dodnes.

