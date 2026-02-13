Brit s dávkou humoru popisuje, čo s ním urobilo 27 rokov života na Slovensku. Priznáva, čo mu robí problém

Foto: YouTube (The School of Blore) / Milan Bališin, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Petra Sušaninová
Ľudia si jeho humorný popis zamilovali.

V posledných dňoch si nejeden z vás možno kladie otázku, kto a prečo by dobrovoľne na Slovensku ostal, nieto sa sem ešte prisťahoval. Predsa sa však nájdu ľudia, ktorí sem prídu a táto krajina im učaruje. James je na Slovensku už 27 rokov. Jeho video si získalo srdcia ľudí.

27 rokov na Slovensku

Brit James svoje rozprávanie vo videu začína slovami: „Ak toto urobilo 27 rokov na Slovensku s mojou tvárou, predstavte si, čo urobili s mojou slovenčinou,“ pričom na sérii fotografií sa vracia až do svojej mladosti. Myslí si o sebe, že je tu už dostatočne dlho na to, aby vedel po slovensky lepšie. Priznáva, že má slovenčinu rád, no tento jazyk má svoje temné zákutia.

Na Instagrame vraj od Jamesa jeden z používateľov žiadal, aby predviedol svoje jazykové schopnosti. James sa toho chytil odvážne a predniesol „strč prst skrz krk“ so skvelou výslovnosťou písmena „r“.

Ľudí pobavil vtipným príbehom o tom, ako sa ako mladík prisťahoval do malého bytu do Humenného. Byt predtým patril doktorovi menom Gajdoš a hoc tam už nebýval, ľudia tam často telefonovali a pýtali sa na neho. James priznáva, že v tom čase po slovensky ešte nevedel a spolubývajúci mu k telefónu pripravil papierik so slovami „Prepáčte, to je omyl. Pán Gajdoš tu už nebýva“.

Je slovenčina najťažší jazyk?

