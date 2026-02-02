Ledva niečo na tanieri za 17 eur: Britský pár preskúmal Bratislavu, v jednom z podnikov ich čakalo kruté sklamanie

Foto: YouTube/ Gone Again

Petra Sušaninová
Čo dvojicu milo prekvapilo?

Nejeden turista zamieri najprv do Viedne. Keďže je však Bratislava od Viedne len na skok, zájde sa pozrieť aj do nášho hlavného mesta. Pre tento krok sa rozhodla aj dvojica z Británie. Ako sa im tu páčilo?

Najlepšia kaviareň

Laura a Horia z Veľkej Británie sa do Bratislavy vybrali vlakom z Viedne. Ich deň začína pri Michalskej bráne a v Starom Meste, ktoré ich očarilo od prvých momentov. Nenechali si ujsť vyhliadku z Michalskej veže, pričom za vstupenky zaplatili 12 eur. Výhľad bol podľa dvojice vskutku krásny. Hneď potom, ako si ho užili, smerovali Laura a Horia do jednej z najkrajších kaviarní v Bratislave.

Dopriali si kávu, dobošku, ale aj mrkvový zákusok s ovocím. Zaplatili celkovo 36 eur. Poukazujú však na to, že ide o miesto, ktoré je jednoznačne zamerané na turistov, no ani náhodou to nie je turistická pasca. Hoci sú ceny vyššie a musíte si objednať v hodnote najmenej 13 eur, podľa dvojice to stojí za to, lebo za tú cenu človek dostane veľmi dobrú kvalitu.

Kapučíno bolo podľa Laury dokonca jedno z najlepších, aké kedy pila. Chváli, že podnik sa zameriava aj na tie najmenšie detaily a personál bol veľmi milý a ústretový.

Trpké sklamanie

Následne sa vybrali do tržnice, kde sa trh koná len raz týždenne. Za dve eurá ochutnali pohár vína a za 3 eurá burčiak, pričom im veľmi ulahodilo, že sa s nápojom v ruke mohli prechádzať po celej tržnici a skúmať lokálnu ponuku. Milo ich prekvapili ceny, napríklad dve eurá za kávu.

Horia a Laura skonštatovali, že mali šťastie, pretože práve, keď boli v Bratislave, sa konal nielen trh, ale aj festival zameraný na jedlo. Tak ako mnoho iných turistov, aj oni sa rozhodli ochutnať halušky. V jednom zo stánkov si za 9 eur dali pol taniera halušiek s bryndzou a so slaninou a pol taniera strapačiek s kyslou kapustou. Chute ich vraj vrátili do detstva. Odchádzali dobre najedení a spokojní.

Po preskúmaní hradu, Modrého kostolíka a ďalších miest zakončila dvojica deň v podniku, ktorý označili za skrytý klenot bratislavského Starého Mesta. Objednali si polku kuraťa, ktoré si chceli podeliť. Keď im však na stole pristál tanier, padla otázka: „Je s nami polka kuraťa v miestnosti?“ Išlo totiž skôr o polovicu z polovice, alebo dokonca o tretinu z polovice. Bolo jasné, že s takou malou porciou Laura a Horia nerátali. Aj príloha na tanieri skôr nebola, ako bola.

Ilustračná foto: Unsplash

Meškajúci vlak

