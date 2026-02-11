Ohrozené je aj čerpanie eurofondov: Slovensko je pod drobnohľadom EÚ, Ficova vláda čelí pre nečinnosť kritike

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Nina Malovcová
SITA
Rada EÚ bude situáciu na Slovensku aj naďalej sledovať.

Rada Európskej únie bude naďalej zblízka sledovať situáciu a v prípade potreby konať, povedala zástupkyňa cyperského ministra pre európske záležitosti Marilena Raounová, ktorá zastupovala Radu počas stredajšej diskusie o stave právneho štátu a možnom zneužívaní eurofondov na Slovensku v Európskom parlamente (EP).

„Rešpektovanie právneho štátu je zásadným predpokladom pre implementáciu európskeho rozpočtu,“ zdôraznila a dodala, že ochrana spoločných hodnôt a právneho štátu sú neoddeliteľné od účinného spravovanie eurofondov.

Zrušenie ÚOO a konanie Komisie

Debata sa konala v reakcii na nedávne zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) a podozrenia na zneužite európskych prostriedkov určených na podporu rozvoja turizmu a vidieka, ktoré boli použité na výstavbu luxusných súkromných víl. Zrušenie úradu bolo kritizované ako nezlučiteľné so smernicou EÚ o ochrane oznamovateľov, Komisia preto začala proti Slovensku konanie o porušení povinnosti. Ústavný súd pozastavil zrušenie ÚOO až do konečného rozhodnutia o ústavnosti zákona.

Kritika zo strany Európskej komisie

Eurokomisár pre demokraciu Michael McGrath pripustil určitý pokrok Slovenska v implementácii odporúčaní Komisie napríklad v oblasti súdnictva, kriticky sa však vyjadril k vplyvu zmien trestnej legislatívy na odhaľovanie korupcie na vysokej úrovni. Po zrušení kľúčových protikorupčných orgánov podľa neho došlo k prieťahom v už začatých vyšetrovaniach aj k zníženiu počtu vyšetrovaných prípadov.

„V roku 2025 Komisia skonštatovala, že nebol dosiahnutý pokrok, čo sa týka odporúčania na dosiahnutie účinného vyšetrenia a stíhania prípadov korupcie na vysokej úrovni,“ upozornil. Kritizoval tiež negatívny vplyv vládnych opatrení na pluralitu a slobodu médií, tlaky na občiansku spoločnosť či zneužívanie zrýchleného legislatívneho konania v parlamente.

Reakcie slovenských europoslancov

„Slovensko nie je Fico a jeho zbojnícka družina,“ povedal v rozprave Ľudovít Ódor (skupina Renew Europe) z Progresívneho Slovenska. Zdôraznil, že väčšina ľudí na Slovensku „silno podporuje“ členstvo v EÚ a NATO. Na Slovensku podľa neho ešte stále existujú nezávislé inštitúcie vrátane ústavného súdu, prokuratúry či Najvyššieho kontrolného úradu, ktoré chránia demokraciu a dokážu poukázať na zneužívanie či plytvanie verejnými financiami.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

„Progresívci, že sa nehanbíte takto tu grcať na Slovensko. To je niečo neskutočné,“ začal svoje vystúpenie europoslanec Milan Uhrík (Európa suverénnych národov). Následne spochybnil schopnosť EÚ vyšetrovať korupciu, keď na čele Komisie stojí „Leyenová, ktorá sa po uši topí v miliardových korupčných škandáloch“.

Pripustil však, že vládne zmeny trestných kódexov vrátane zníženia trestov za korupciu sú zlé a jeho mimoparlamentná strana Republika by za ne nehlasovala. Na druhej strane obvinil europoslancov za PS, že v EP „kydajú“ na Slovensko, keď matka ich predsedu „trikrát fakturovala tú istú činnosť štátu“.

