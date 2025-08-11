Ohromila fanúšikov svojím vzhľadom. Iveta Malachovská sa podelila o fotografiu, každému udrel do očí jeden detail

Foto: Profimedia

Jana Petrejová
Nedá sa to prehliadnuť.

Pri pohľade na jednu snímku, ktorú moderátorka Dámskeho klubu zverejnila na sociálnej sieti, padne zrak na jednu vec. Očividne trávila čas v prírode spolu so svojím manželom, operným spevákom Martinom Malachovským. Avšak huba, ktorou sa pochválila, nie je zjavne to, čo fanúšikov zaujalo najviac.

Iveta Malachovská spôsobila menší rozruch na Instagrame po tom, ako sa rozhodla svojim priaznivcom ukázať, ako vyzerali jej voľné chvíle. Stavila na prírodu a les, kde človek ihneď zabudne na každodenné starosti, odreaguje sa a vyčistí si hlavu.

Zverejnila fotografie na sociálnej sieti

Moderátorka však nebola sama, spoločnosť jej robil manžel, s ktorým je už vyše 30 rokov. Fanúšikovia tak mali možnosť nahliadnuť do jej súkromia, pričom im ukázala dve fotografie. Na jednej sú obaja manželia usmiati od ucha k uchu, čo prezrádza, že sa majú stále dobre a klape im to aj po dlhých rokoch. Druhý záber zachytáva Ivetu s úlovkom v ruke – bedľou.

“Peknú nedeľu prajeme aj vám, my sme si na prechádzke našli aj dnešný obed. Užívajte každý deň,” napísala moderátorka k fotografiám na Instagrame. A hoci jej zrejme išlo aj o to, pochváliť sa fanúšikom tým, čo našla v lese, postarala sa o diskusiu, ktorá smerovala inam. Aj keď je Ivetu na druhom zábere vidieť približne po kolená, mnohí si všimli zmenu na jej postave.

Pozornosť smerovala na jej výzor

