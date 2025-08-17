Oheň nepozná hranice: Zhorelo viac ako 157-tisíc hektárov. Plamene ohrozujú aj dovolenkové destinácie

Španielsko už tri týždne sužuje vlna horúčav a tamojší hasiči pokračujú v boji s požiarmi na severozápade a západe krajiny. Na pomoc pri ich hasení nasadila vláda v Madride aj armádne jednotky, informuje v nedeľu TASR podľa správy agentúry AFP.
Španielsky premiér Pedro Sánchez uviedol, že v sobotu usporiadal „koordinačné stretnutie“, kým Francúzsko a Taliansko vyslali na leteckú základňu neďaleko mesta Salamanca na pomoc v boji proti požiarom hasiace lietadlá.
Nasadenie všetkých dostupných síl
„Vláda naďalej pracuje na boji proti požiarom všetkými dostupnými prostriedkami,“ napísal Sánchez na platforme X. Najzávažnejšie lesné požiare boli zaznamenané na severozápade a západe krajiny, a to v regiónoch Kastília a León, Galícia, Astúria a Extremadura.
With temperatures above 45 °C, many parts of Southern #Europe are burning: a rare fire tornado tore through #Portugal as wildfires rage across #Spain, #Greece, #Italy, and #Turkey. Spain alone has lost 148,000 ha and displaced 9,500 people. The #pyrocene has arrived in Europe.
— Peter Dynes (@PGDynes) August 16, 2025
Po celej krajine zostáva uzavretých približne desať ciest, ako aj železničná trať medzi metropolou Madrid a Galíciou. Záchranné zložky v Galícii rozozslali varovné správy, v ktorých vyzvali obyvateľov desiatok miest, aby prijali preventívne opatrenia, nepribližovali sa k požiarom postihnutým oblastiam, necestovali, ak to nie je nevyhnuté, a nachádzali sa podľa možnosti v interiéri.
Pohotovosť pred horúčavami
Po celej krajine bolo nasadených približne 3500 vojakov zo špeciálnej jednotky určenej pre núdzové situácie, píše AFP. V Španielsku je hasenie požiarov v zásade zodpovednosťou jednotlivých regiónov, pričom ústredná vláda zasahuje iba v prípade rozsiahlej katastrofy.
Deadly wildfires are tearing through northwestern Spain, forcing evacuations as over 30,000 hectares have already burned in Ourense.
— AccuWeather (@accuweather) August 15, 2025
Očakáva sa, že krajina zostane v stave pohotovosti pred horúčavami až do pondelka, keďže extrémne teploty výrazne zvýšili riziko lesných požiarov. Dym z lesných požiarov v Španielsku a v susednom Portugalsku dosiahol už aj Spojené kráľovstvo, informoval tamojší meteorologický úrad. Od začiatku roka ľahlo v Španielsku popolom vyše 157.000 hektárov lesov, vyplýva z mapy Európskeho informačného systému o lesných požiaroch (Effis).
