Oheň nepozná hranice: Zhorelo viac ako 157-tisíc hektárov. Plamene ohrozujú aj dovolenkové destinácie

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Španielsko horí už tri týždne, oheň si berie tisíce hektárov lesov denne.

Španielsko už tri týždne sužuje vlna horúčav a tamojší hasiči pokračujú v boji s požiarmi na severozápade a západe krajiny. Na pomoc pri ich hasení nasadila vláda v Madride aj armádne jednotky, informuje v nedeľu TASR podľa správy agentúry AFP.

Španielsky premiér Pedro Sánchez uviedol, že v sobotu usporiadal „koordinačné stretnutie“, kým Francúzsko a Taliansko vyslali na leteckú základňu neďaleko mesta Salamanca na pomoc v boji proti požiarom hasiace lietadlá.

Nasadenie všetkých dostupných síl

„Vláda naďalej pracuje na boji proti požiarom všetkými dostupnými prostriedkami,“ napísal Sánchez na platforme X. Najzávažnejšie lesné požiare boli zaznamenané na severozápade a západe krajiny, a to v regiónoch Kastília a León, Galícia, Astúria a Extremadura.

Po celej krajine zostáva uzavretých približne desať ciest, ako aj železničná trať medzi metropolou Madrid a Galíciou. Záchranné zložky v Galícii rozozslali varovné správy, v ktorých vyzvali obyvateľov desiatok miest, aby prijali preventívne opatrenia, nepribližovali sa k požiarom postihnutým oblastiam, necestovali, ak to nie je nevyhnuté, a nachádzali sa podľa možnosti v interiéri.

Pohotovosť pred horúčavami

Po celej krajine bolo nasadených približne 3500 vojakov zo špeciálnej jednotky určenej pre núdzové situácie, píše AFP. V Španielsku je hasenie požiarov v zásade zodpovednosťou jednotlivých regiónov, pričom ústredná vláda zasahuje iba v prípade rozsiahlej katastrofy.

Očakáva sa, že krajina zostane v stave pohotovosti pred horúčavami až do pondelka, keďže extrémne teploty výrazne zvýšili riziko lesných požiarov. Dym z lesných požiarov v Španielsku a v susednom Portugalsku dosiahol už aj Spojené kráľovstvo, informoval tamojší meteorologický úrad. Od začiatku roka ľahlo v Španielsku popolom vyše 157.000 hektárov lesov, vyplýva z mapy Európskeho informačného systému o lesných požiaroch (Effis).

