Na Karibik sa valí pohroma: Hurikán Erin prechádza zvláštnym javom. Hrozí, že sa zmení na desivé monštrum

Atlantický oceán má za sebou dramatický víkend. Hurikán Erin, prvý hurikán tohtoročnej atlantickej sezóny, sa počas soboty vyšvihol až na najvyššiu, 5. kategóriu. Jeho sila sa však dlho neudržala a v priebehu niekoľkých hodín mierne zoslabol.
V nedeľu ráno bol klasifikovaný ako hurikán 4. kategórie, no meteorológovia upozorňujú, že aj po oslabení zostáva impozantnou búrkou, ktorá môže opäť posilniť. Ako informuje CBS News, stred hurikánu sa v sobotu nachádzal severne od Panenských ostrovov a smeroval ďalej od Portorika.
Vietor so silou ničivého živlu
Prognózy ukazujú, že počas nedele a pondelka by mal prejsť na východ od Turks a Caicos a juhovýchodných Bahám. Pre obyvateľov tejto oblasti to znamená očakávané výdatné dažde, ktoré môžu spôsobiť bleskové povodne, zosuvy pôdy a bahenné prúdy. Pre Turks a Caicos boli vydané výstrahy pred tropickou búrkou.
Unbelievable footage from NOAA’s Hurricane Hunters inside the eye of Hurricane Erin.
Simply incredible. pic.twitter.com/3pTiNI6mpX
— Nahel Belgherze (@WxNB_) August 16, 2025
Hurikán 4. kategórie podľa Saffirovej-Simpsonovej škály znamená vietor s rýchlosťou viac než 210 km/h. Takéto podmienky sú schopné roztrhnúť strechy domov, vyvracať stromy aj spôsobiť dlhodobé výpadky elektriny.
Erin k tomu prináša aj ďalšie nebezpečenstvo, a to silný príboj a nebezpečné prúdy, ktoré ohrozujú pobrežie nielen v Karibiku, ale aj na veľkú vzdialenosť od centra búrky. Meteorológovia varujú pred životu nebezpečnými vlnami a upozorňujú, že more bude nebezpečné aj tam, kde hurikán priamo nezasiahne.
Tajomný proces v oku hurikánu
Podľa odborníkov Erin momentálne prechádza procesom nazývaným „výmena oka hurikánu“. Tento jav nastáva, keď vnútorné oko búrky dosiahne maximum svojej intenzity. Vtedy sa začína tvoriť nové, vonkajšie oko, ktoré postupne preberie úlohu pôvodného.
Last night, the 53rd Weather Reconnaissance Squadron flew into the eye of Hurricane Erin—and captured imagery of the breathtaking stadium effect.
These missions provide critical data to the NHC to improve forecasts, helping keep communities safe before the storm makes… pic.twitter.com/RpAs7yMDRf
— Hurricane Hunters (@53rdWRS) August 16, 2025
Výsledkom je krátkodobé oslabenie hurikánu, ktoré môže u niektorých vyvolať falošný pocit úľavy. Realita je však iná, po stabilizácii sa hurikán často vráti ešte silnejší a jeho oko býva oveľa väčšie než predtým. Meteorologička Nikki Nolan pre CBS News vysvetlila, že ide o prirodzený proces pri veľmi silných hurikánoch. Počas výmeny oka sa síce vietor dočasne spomalí, no keď sa nový systém ustáli, búrka môže opäť získať na intenzite a pokračovať ešte ničivejšia.
Erin v číslach a na mapách
Erin sa zatiaľ drží mimo pevniny USA, no jeho trasa je starostlivo monitorovaná. Hurikán sa pohybuje severne od Panenských ostrovov a smeruje na severovýchod Karibiku. Na tzv. „spaghetti mapách“ sa ukazuje, že by mal zostať ďaleko od východného pobrežia Spojených štátov, keďže vysokotlaková oblasť nad Atlantikom a postupujúci studený front ho ťahajú viac na sever.
At 915 MBAR, Hurricane Erin has surpassed Australian Cyclone Errol as the most powerful storm to form on Earth in 2025 thus far. pic.twitter.com/SD8U3XTj5v
— Backpirch Weather (@BackpirchCrew) August 17, 2025
Obyvatelia karibských ostrovov však musia zostať v pohotovosti. Aj keď ich Erin priamo nezasiahne, silné lejaky a návalové dažde môžu spôsobiť lokálne katastrofy. Vlády niektorých ostrovov už vydali varovania a na amerických Panenských ostrovoch boli uzavreté viaceré verejné miesta.
Ako vznikol a kam patrí v rámci sezóny
Hurikán Erin sa zrodil len pred pár dňami pri Kapverdských ostrovoch, západne od Afriky. Z tropickej búrky, ktorá dostala meno v pondelok, sa v piatok stal hurikán a už v sobotu vystúpil na 5. kategóriu. Erin je piatou pomenovanou búrkou atlantickej sezóny 2025, ktorá trvá od júna do novembra.
Satellite presentations rarely get more extreme than this.
The torrid, pinhole eye of Category 5 Hurricane Erin is a crystal clear window to the ocean’s seething surface.
She is one of the strongest Hurricanes to ever prowl this region of the Atlantic Basin. pic.twitter.com/IGqKnv8weG
— Backpirch Weather (@BackpirchCrew) August 16, 2025
Doterajší priebeh sezóny ukázal, že hrozby netreba podceňovať. Tropická búrka Chantal spôsobila začiatkom júla smrteľné povodne v Severnej Karolíne a v júni dorazila na východné pobrežie Mexika Barry, ktorá však oslabila na tropickú depresiu. Erin je teda prvým veľkým hurikánom roka a jasným signálom, že sezóna sa naplno rozbieha.
Očakávania na nasledujúce mesiace
Atlantická sezóna vrcholí od polovice augusta do polovice októbra. Americký Národný úrad pre oceán a atmosféru (NOAA) predpovedá, že tento rok bude nadpriemerne aktívny. Očakáva sa 13 až 18 pomenovaných búrok, z toho 5 až 9 hurikánov a 2 až 5 veľkých hurikánov. Erin je teda pravdepodobne len začiatkom búrlivého obdobia, ktoré Atlantik ešte čaká.
Nahlásiť chybu v článku