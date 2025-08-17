Na Karibik sa valí pohroma: Hurikán Erin prechádza zvláštnym javom. Hrozí, že sa zmení na desivé monštrum

Foto: X/ Michael Ferragamo

Nina Malovcová
Hurikán Erin zoslabol na 4. kategóriu, no zostáva nebezpečný.

Atlantický oceán má za sebou dramatický víkend. Hurikán Erin, prvý hurikán tohtoročnej atlantickej sezóny, sa počas soboty vyšvihol až na najvyššiu, 5. kategóriu. Jeho sila sa však dlho neudržala a v priebehu niekoľkých hodín mierne zoslabol.

V nedeľu ráno bol klasifikovaný ako hurikán 4. kategórie, no meteorológovia upozorňujú, že aj po oslabení zostáva impozantnou búrkou, ktorá môže opäť posilniť. Ako informuje CBS News, stred hurikánu sa v sobotu nachádzal severne od Panenských ostrovov a smeroval ďalej od Portorika.

Vietor so silou ničivého živlu

Prognózy ukazujú, že počas nedele a pondelka by mal prejsť na východ od Turks a Caicos a juhovýchodných Bahám. Pre obyvateľov tejto oblasti to znamená očakávané výdatné dažde, ktoré môžu spôsobiť bleskové povodne, zosuvy pôdy a bahenné prúdy. Pre Turks a Caicos boli vydané výstrahy pred tropickou búrkou.

Hurikán 4. kategórie podľa Saffirovej-Simpsonovej škály znamená vietor s rýchlosťou viac než 210 km/h. Takéto podmienky sú schopné roztrhnúť strechy domov, vyvracať stromy aj spôsobiť dlhodobé výpadky elektriny.

Erin k tomu prináša aj ďalšie nebezpečenstvo, a to silný príboj a nebezpečné prúdy, ktoré ohrozujú pobrežie nielen v Karibiku, ale aj na veľkú vzdialenosť od centra búrky. Meteorológovia varujú pred životu nebezpečnými vlnami a upozorňujú, že more bude nebezpečné aj tam, kde hurikán priamo nezasiahne.

Tajomný proces v oku hurikánu

Podľa odborníkov Erin momentálne prechádza procesom nazývaným „výmena oka hurikánu“. Tento jav nastáva, keď vnútorné oko búrky dosiahne maximum svojej intenzity. Vtedy sa začína tvoriť nové, vonkajšie oko, ktoré postupne preberie úlohu pôvodného.

Výsledkom je krátkodobé oslabenie hurikánu, ktoré môže u niektorých vyvolať falošný pocit úľavy. Realita je však iná, po stabilizácii sa hurikán často vráti ešte silnejší a jeho oko býva oveľa väčšie než predtým. Meteorologička Nikki Nolan pre CBS News vysvetlila, že ide o prirodzený proces pri veľmi silných hurikánoch. Počas výmeny oka sa síce vietor dočasne spomalí, no keď sa nový systém ustáli, búrka môže opäť získať na intenzite a pokračovať ešte ničivejšia.

Erin v číslach a na mapách

Erin sa zatiaľ drží mimo pevniny USA, no jeho trasa je starostlivo monitorovaná. Hurikán sa pohybuje severne od Panenských ostrovov a smeruje na severovýchod Karibiku. Na tzv. „spaghetti mapách“ sa ukazuje, že by mal zostať ďaleko od východného pobrežia Spojených štátov, keďže vysokotlaková oblasť nad Atlantikom a postupujúci studený front ho ťahajú viac na sever.

Obyvatelia karibských ostrovov však musia zostať v pohotovosti. Aj keď ich Erin priamo nezasiahne, silné lejaky a návalové dažde môžu spôsobiť lokálne katastrofy. Vlády niektorých ostrovov už vydali varovania a na amerických Panenských ostrovoch boli uzavreté viaceré verejné miesta.

Ako vznikol a kam patrí v rámci sezóny

Hurikán Erin sa zrodil len pred pár dňami pri Kapverdských ostrovoch, západne od Afriky. Z tropickej búrky, ktorá dostala meno v pondelok, sa v piatok stal hurikán a už v sobotu vystúpil na 5. kategóriu. Erin je piatou pomenovanou búrkou atlantickej sezóny 2025, ktorá trvá od júna do novembra.

Doterajší priebeh sezóny ukázal, že hrozby netreba podceňovať. Tropická búrka Chantal spôsobila začiatkom júla smrteľné povodne v Severnej Karolíne a v júni dorazila na východné pobrežie Mexika Barry, ktorá však oslabila na tropickú depresiu. Erin je teda prvým veľkým hurikánom roka a jasným signálom, že sezóna sa naplno rozbieha.

Očakávania na nasledujúce mesiace

Atlantická sezóna vrcholí od polovice augusta do polovice októbra. Americký Národný úrad pre oceán a atmosféru (NOAA) predpovedá, že tento rok bude nadpriemerne aktívny. Očakáva sa 13 až 18 pomenovaných búrok, z toho 5 až 9 hurikánov a 2 až 5 veľkých hurikánov. Erin je teda pravdepodobne len začiatkom búrlivého obdobia, ktoré Atlantik ešte čaká.

