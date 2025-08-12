Odtajnila, že kedysi mala vlastnú módnu značku. Veľký úspech Sone Müllerovej, ktorý sa len tak nevidí

Foto: Instagram.com/muller.sona

Jana Petrejová
V oblasti módy to dotiahla oveľa ďalej, než by si mnohí mohli myslieť.

Moderátorka Dámskeho klubu má módu jednoducho v krvi. Nejde ani tak o to, že vie, čo je trendy, no má talent obliecť si kúsky, ktoré jej sedia ako uliate a hlavne kombinácia, ktorú zvolí, je zakaždým oku lahodiaca. Na rozdiel od iných žien, ktoré si netrúfnu dať výrazné vzory, potlače či kožené kúsky, ona odhadzuje zábrany a ukazuje, že žena po 60 nemusí vyzerať nudne a stroho, ale dôstojne a ešte to má aj šmrnc. 

Soni Müllerovej jednoducho prischla nálepka „módna ikona“, aj keď sama toto označenie príliš nemusí. Na druhej strane, nie je sa čomu čudovať, keď fanúšikov na sociálnej sieti pravidelne zásobuje fotografiami, na ktorých pózuje a predvádza sa v zaujímavých módnych kúskoch. Možno povedať, že 90 percent príspevkov na Instagrame je práve o móde.

Vyhrala cenu za biznis kolekciu

Ženy ju zbožňujú pre jej vkus a túžia po takmer každom módnom kúsku, ktorý si oblečie. „Milujem vaše outfity,“ napísala fanúšička k poslednej zverejnenej fotografii, na ktorej moderátorka zjavne stavila na pásiky. Tie zvolila na každom kúsku svojho oblečenia, na šatke a košeli, ktoré mali červené pásiky, a tiež na dlhšej sukni s tmavšími prúžkami. Celý outfit doplnila o balerínky zlatej farby, ktoré dokonale vynikli.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Sona Mullerova (@muller.sona)

Pochvalné komentáre dostavá ku každej fotografii, na ktorej ukáže nejaký outfit. Moderátorka by sa pokojne uživila nielen pred kamerami, ale aj ako módna dizajnérka. Veľa ľudí dokonca nevie o tom, že Soňa tvorila módu.

„Kedysi som mala módnu značku MSN Soňa Müllerová, predávala som v butiku na Obchodnej ulici a bola dosť populárna. Dokonca som raz vyhrala na módnom veľtrhu v Brne cenu za biznis kolekciu,“ pochválila sa moderátorka pre časopis SME ženy, pričom sa podelila s ostatnými na sociálnej sieti o krátky úryvok z rozhovoru.

Čo pre ňu znamená móda?

